Суд в иранской провинции Западный Азербайджан приговорил к смертной казни двух ЛГБТ-активисток по обвинению, которое в шариатском законе звучит как "распространение разврата на Земле". Это первый в истории Ирана смертный приговор, вынесенный женщине из-за ее сексуальной ориентации, отмечают правозащитники.
В Иране приговорили к смертной казни двух ЛГБТ-активисток
О приговоре 31-летней Заре Седигхи Хамедани и 24-летней Эльхам Чубдар сообщает курдская правозащитная организация Hengaw, которая призывает международное сообщество оказать давление на Иран и добиться отмены приговора.
По информации правозащитников, женщинам объявили о приговоре в тюрьме города Умрия.
Иранские судебные власти в официальном заявлении подтвердили вынесение приговора.
По информации правозащитников, женщин также обвиняют в распространении христианства и связях с оппозиционными СМИ.
По тому же делу, что и две активистки, задержана еще одна женщина, 52-летняя Сохелия Ашрафи из того же города. Ей приговор пока не вынесли.
Зара Седигхи Хамедани, также известная как "Сара" ("Sareh") - известная иранская ЛГБТ-активистка.
According to the report received by Hengaw Human Rights Organization, the sentence has been announced to them in the past few days in the women's ward of Urmia Central Prison.https://t.co/2JOhlv2qLB— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) September 4, 2022
Ее задержали в октябре при попытке выбраться из Ирана в Турцию. Перед этим она проникла на родину из иракского Курдистана, где она жила. После ареста ее около двух месяцев содержали в одиночной камере.
Координатор немецкой группы по защите прав ЛГБТ 6Rang Шади Амин в беседе с агентством Франс пресс подтвердила вынесение приговоров. Ее организация узнала о них еще в прошлый четверг, но ждала разрешения говорить о них с журналистами от родственников женщин.
"Теперь мы требуем от правительства Германии и от правительств других стран оказать давление на Иран", - сказала она агентству Франс пресс.
По словам Амин, это первый в истории Ирана приговор лесбиянкам.
В организации Amnesty International январе утверждали, что дело в отношении Хамедани связано с ее выступлениями в защиту прав ЛГБТ-людей в соцсетях и съемкой в вышедшем в мае прошлого года документальном фильме Би-би-си о нарушениях прав людей из ЛГБТ-сообщества в иракском Курдистане.
Преследовать Хамедани начали еще в Ираке, после чего она бежала в Иран в надежде переправиться в Турцию.
По информации правозащитников из Hengaw, Хамедани после задержания не давали доступа к адвокату, издевались и грозились лишить опеки над ее двумя детьми.
Перед тем как уехать из Ирака, активистка передала 6Rang несколько видеообращений, чтобы правозащитники опубликовали их, если с ней что-нибудь случится.
"Мы, ЛГБТ-сообщество, страдаем. Но через свободу или через смерть, мы останемся верными себе", - говорит она в одном из видео.
Правозащитные группы говорят, что в Иране в последнее время сильно участились случаи казней: только за последнюю неделю июля смертный приговор там вынесли 32 людям, включая трех женщин.