Российские чиновники и эксперты подготовили для правительства РФ сообщение, в котором попытались оценить влияние санкций западных стран на российскую экономику, сообщает Bloomberg, который ознакомился с копией сообщения.
В сообщении экспертов Кремлю сказано, что "в санкциях нет ничего хорошего"
30 августа сообщение, которое готовилось в течение нескольких месяцев, обсуждалось на закрытом собрании высокопоставленных чиновников. Аутентичность документа агентству Bloomberg подтвердили источники, связанные с собранием.
Bloomberg сообщает, что "конфиденциальный отчет противоречит оптимистичным публичным сообщениям", с которыми часто выступают российские чиновники и политики. В документе говорится, что Россия может столкнуться с более длительной и более глубокой рецессией, созданной санкциями западных стран против нее, чтобы наказать это государство за осуществленное им вторжение в Украину. Санкции угрожают многим важным экономическим секторам России.
Эксперты ознакомили с тремя сценариями экономического развития. Два из них свидетельствуют о том, что в 2023 году ВВП России будет падать быстрее, а к довоенному уровню российская экономика вернется только в конце этого десятилетия или даже позже.
"Стрессовый" сценарий предусматривает, что экономика достигнет низшей точки в 2024 году и падение составит 11,9% по сравнению с 2021 годом.
"Инерционный" сценарий предполагает, что уже в следующем году экономика упадет на 8,3%.
Третий - "целевой" - сценарий (он же оптимистичный) прогнозирует, что экономика России вернется к довоенному уровню уже в 2024 году.
Во всех сценариях прогнозируется, что давление санкций увеличится, так как к ограничениям присоединятся и другие страны. Стремительный отказ Европы от российских нефти и газа может стать важным ударом для Кремля, говорится в сообщении.
В нем также подробно описывается, что Россия столкнулась с "блокадой", которая "коснулась фактически всех видов транспорта". Технологические и финансовые ограничения также создают давление. По словам авторов сообщения, до 2025 года Россию могут покинуть до 200 000 IT-специалистов, что является первым значительным прогнозом о так называемой "утечке мозгов".
Должностные лица России публично говорили о том, что влияние санкций было значительно меньшим, чем планировалось, поэтому падение ВВП в России может быть менее 3% и в следующем году оно будет еще более ничтожным. Иностранные экономисты также отметили, что экономика России могла бы избежать очень глубокой рецессии и пока держится лучше, чем планировалось. Однако проблемы очевидны.
"С учетом запрета на возможность доступа к западным технологиям, ухода иностранных предприятий [из России] и демографической проблемы потенциал роста государства отрицателен - от 0,5% до 1% в этом десятилетии. Возможно, что российская экономика будет стагнировать вплоть до 2050 года.
Кроме того, Россия будет все более уязвимыма в отношении глобальных потребительских цен, так как резервы международной валюты на Россию больше не предоставят так называемую подушку безопасности", - сказал российский экономист Александр Исаков.
В сообщении предупреждают, что "в России в ближайшие два года значительно снизятся экспортные мощности в отраслях, связанных с нефтью, газом, металлами, химикатами и продуктами деревообработки. Известное восстановление ожидается позже, когда эти секторы перестанут быть главными экономическими двигателями".
Если Европа полностью откажется от российского газа, то для России это будет означать ежегодные потери налоговых поступлений в размере 6,6 млрд евро. Эти убытки невозможно полностью компенсировать новыми экспортными рынками даже в средней перспективе.
Важнейшим аспектом является критический импорт, поскольку ему "просто нет альтернатив". Даже в сельскохозяйственном секторе, которым Кремль всегда гордился в том плане, что "иностранные ресурсы удалось заменить местными продуктами", России, возможно, придется снизить потребление продовольствия, так как будут проблемы с добычей сырья.
Запрет на доступ к технологиям западных стран означает, что Россия должна отступить на одно или два технологических поколения, потому что единственное, на что можно рассчитывать, это менее развитые альтернативы из Китая и Юго-Восточной Азии.
В сообщении говорится, что из-за санкций правительству придется пересматривать несколько целей развития, которые Путин установил до войны - например, для улучшения демографической ситуации и повышения ожидаемой продолжительности жизни.
В сообщении упоминается также влияние санкций на отдельные секторы.
Земледелие: 99% производства домашней птицы и 30% производства молочных продуктов зависят от импорта. Семена для таких культур, как сахарная свекла и картофель, а также рыбный корм и аминокислоты в основном ввозятся из зарубежных стран.
Авиация: 95% пассажиров перевозятся на самолетах, производимых за рубежом, для которых теперь отсутствуют импортные запасные части. Это означает, что рано или поздно значительно уменьшится флот авиакомпаний.
Машиностроение: только 30% различных механических орудий производится в России, и местное производство не имеет объема для покрытия растущего спроса.
Медикаменты: около 80% произведенных в России медикаментов создаются с использованием импортированных материалов.
Транспорт: установленные Европейским союзом ограничения утроили расходы на перевозку грузов по автомобильным дорогам.
Коммуникации и IT: ограничения в отношении SIM-карт могут создать ситуацию, что в 2025 году в России будет дефицит SIM-карт. Уже в этом году российский телекоммуникационный сектор может отстать на пять лет от мировых лидеров в этой области.
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