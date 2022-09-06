В сообщении экспертов Кремлю сказано, что "в санкциях нет ничего хорошего"

Если Европа полностью откажется от российского газа, то для России это будет означать ежегодные потери налоговых поступлений в размере 6,6 млрд евро. Эти убытки невозможно полностью компенсировать новыми экспортными рынками даже в средней перспективе.

Важнейшим аспектом является критический импорт, поскольку ему "просто нет альтернатив". Даже в сельскохозяйственном секторе, которым Кремль всегда гордился в том плане, что "иностранные ресурсы удалось заменить местными продуктами", России, возможно, придется снизить потребление продовольствия, так как будут проблемы с добычей сырья.

Запрет на доступ к технологиям западных стран означает, что Россия должна отступить на одно или два технологических поколения, потому что единственное, на что можно рассчитывать, это менее развитые альтернативы из Китая и Юго-Восточной Азии.

В сообщении говорится, что из-за санкций правительству придется пересматривать несколько целей развития, которые Путин установил до войны - например, для улучшения демографической ситуации и повышения ожидаемой продолжительности жизни.

В сообщении упоминается также влияние санкций на отдельные секторы.

Земледелие: 99% производства домашней птицы и 30% производства молочных продуктов зависят от импорта. Семена для таких культур, как сахарная свекла и картофель, а также рыбный корм и аминокислоты в основном ввозятся из зарубежных стран.

Авиация: 95% пассажиров перевозятся на самолетах, производимых за рубежом, для которых теперь отсутствуют импортные запасные части. Это означает, что рано или поздно значительно уменьшится флот авиакомпаний.

Машиностроение: только 30% различных механических орудий производится в России, и местное производство не имеет объема для покрытия растущего спроса.

Медикаменты: около 80% произведенных в России медикаментов создаются с использованием импортированных материалов.

Транспорт: установленные Европейским союзом ограничения утроили расходы на перевозку грузов по автомобильным дорогам.

Коммуникации и IT: ограничения в отношении SIM-карт могут создать ситуацию, что в 2025 году в России будет дефицит SIM-карт. Уже в этом году российский телекоммуникационный сектор может отстать на пять лет от мировых лидеров в этой области.