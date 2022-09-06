"Суд прошел неудачно": новая информация о латвийской паре в Африке

Портал Sejas связался с Даниэлем Везисом, который рассказал: "[25 августа] суд прошел неудачно, ждем повторного заседания суда 8 сентября".

Пара до сих пор находится в Либревиле и сотрудничает с адвокатом, однако Даниэль не скрывает, что ситуация "не позитивна" и денег не хватает. "Мы использовали все собранные пожертвования на выживание, коррупцию и проверенного переводчика для судебного заседания", - рассказал Дэниэль о печальной ситуации. В преддверии предстоящего судебного заседания пара выпустила новое видео, которое начинается с заявления и просьбы о пожертвованиях.

"Привет всем! 5 августа мы попали в ДТП в Габоне, которое закончилось нашим арестом. Мы сделали все возможное, чтобы избежать того, что произошло - мы пытались предоставить компенсацию семье и попросили прощения. Мы просим семью, полицию, правосудие и Бога простить нас. В настоящее время мы находимся в тяжелом финансовом положении, мы не можем позволить себе адвоката и опасаемся за свою жизнь.