В Африке прошло первое судебное заседание по делу путешественников из Латвии Даниэля и Мары, которые 5 августа в Габоне на мотоцикле сбили женщину. По пути в больницу она скончалась.
"Суд прошел неудачно": новая информация о латвийской паре в Африке
Портал Sejas связался с Даниэлем Везисом, который рассказал: "[25 августа] суд прошел неудачно, ждем повторного заседания суда 8 сентября".
Пара до сих пор находится в Либревиле и сотрудничает с адвокатом, однако Даниэль не скрывает, что ситуация "не позитивна" и денег не хватает. "Мы использовали все собранные пожертвования на выживание, коррупцию и проверенного переводчика для судебного заседания", - рассказал Дэниэль о печальной ситуации. В преддверии предстоящего судебного заседания пара выпустила новое видео, которое начинается с заявления и просьбы о пожертвованиях.
"Привет всем! 5 августа мы попали в ДТП в Габоне, которое закончилось нашим арестом. Мы сделали все возможное, чтобы избежать того, что произошло - мы пытались предоставить компенсацию семье и попросили прощения. Мы просим семью, полицию, правосудие и Бога простить нас. В настоящее время мы находимся в тяжелом финансовом положении, мы не можем позволить себе адвоката и опасаемся за свою жизнь.
Мы не хотим, чтобы это закончилось так, больше всего мы не хотим терять Даниэля - он каждый день борется с проблемами со здоровьем, мы молимся за него. Если есть кто-то, кто может нам помочь, напишите нам в Instagram или Facebook - Ride.with.mimi. Paypal - danny2bowl300@gmail.com".
Напомним, путешествие по Африке на мотоцикле было мечтой Даниэля. Молодой человек вложил все свои последние деньги в приобретение нового мотоцикла и этой весной начал приключение вместе со своей девушкой Марой.
Во время поездки мотоцикл, которым управлял Даниэль, сбил женщину - она скончалась по дороге в больницу. Он помнит, что женщина выбежала на дорогу, уклонилась от встречного грузовика и остановилась посреди улицы. "Она ни разу даже не посмотрела в мою сторону. Я начал сигналить, притормаживать, она побежала на правую полосу. Я пытался увернуться, но задел ее за ногу".
"Нас все заверяли, что никакого тюремного заключения не будет. Я просто должен оплатить похороны женщины", - подчеркивает Даниэль.
Собрав последние средства, попросив помощи в соцсетях и приняв деньги от байкеров, с которыми они недавно познакомились, пара смогла собрать необходимую сумму на похороны женщины.
"Компенсация семье - это хорошо, но от наказания она не избавляет" - это мне объяснил прокурор", - вспоминает Даниэль.
Подробнее о трагедии и о том, что пережили молодые люди, читайте в интервью интернет-журналу Klik.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!