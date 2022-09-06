"Русский язык не принадлежит русской власти": Лобода о войне, Юрмале и карьере в РФ

Но сейчас я вижу, что все очень однозначно. Я вижу, что есть война. Я ее понимаю. Я ее чувствую. Я ее прочувствовала на себе, на своих родных. И теперь моя позиция, она не может быть другой. Она однозначно на стороне моей страны, моей родины, моей семьи, моей команды, людей, которых я люблю. Людей, за которых я переживаю, и людей, о которых у меня очень болит душа и сердце", - сказала Светлана Лобода Катерине Гордеевой.

Она подчеркнула, что ощущает себя взрослее, чем полгода назад.

Артистка признается, что тогда, в 2014 году, она ничего не понимала:

"Мне неудобно сегодня за это. Но я думаю, что никто из нас ничего не мог предположить. Все понимали, что это конфликт, территориальный конфликт между странами. Но это не была полномасштабная война, это было где-то там далеко, как нам казалось...".

Она отмечает, что вся украинская творческая интеллигенция работала в России: "Все лучшее, на мой взгляд, лучший продукт, который создавался в России, он создавался украинцами - режиссерами, хореографами, танцорами, артистами. Но с 24-го числа все обнулилось.

Светлана Лобода Фото: Кадр из видео

О карьере в России и русском языке

Светлана Лобода, вытирая слезы, подчеркивает, что она - украинка и очень любит свой род.