Украинская певица Светлана Лобода, проживающая сейчас в Латвии, дала большое интервью Катерине Гордеевой, в котором рассказала о том, как ее жизнь изменилась после 24 февраля, о родных в Украине, любви к Юрмале, Алле Пугачевой, отказе от карьеры в РФ, а также объяснила, почему продолжает говорить на русском языке.
"Русский язык не принадлежит русской власти": Лобода о войне, Юрмале и карьере в РФ
О Юрмале и Алле Пугачевой
"Мы пикник недавно делали с детьми. Старшая дочь была в таком восторге, что я прошла среди людей, положила плед, разложила огурцы. Помидоры принесла, яичко почистила", - говорит Светлана Лобода о пляже в Юрмале, где и назначила встречу с Катериной Гордеевой для интервью.
Певица объяснила, что ее не узнавали - она была в панаме с большими полями: "Здесь, видишь, люди очень спокойные. Они реагируют, в принципе, на известных людей очень правильно, комфортно для тебя".
Именно в Юрмале на берегу моря Светлана Лобода себя чувствует спокойно. Она вспомнила времена "Новой волны" и отметила, что уже тогда думала о том, что поживет здесь немного: "Я не знаю почему. Мне очень нравится воздух. Мне очень нравится ощущение спокойствия и защищенности".
"Новая волна" сделала "Дзинтари", - добавляет Светлана. Ей кажется это тем культовым местом, куда в свое время стремился попасть любой русскоязычный артист и выступить на этом конкурсе. Это было в то время очень престижно. В Юрмале всегда собиралась знаковая публика. Лобода отметила и красивый и уютный зал.
Она вспомнила 2018 год, когда после рождения второй дочери давала концерт в "Дзинтари". Шоу прошло с аншлагом. На балконе был выделен специальный столик для Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Светлана отмечает, что Алле Борисовне она, видимо, понравилась.
"Мы долгое время как-то так очень аккуратно общались. Я приходила в гости к Максиму и Алле Борисовне. Всегда с трепетом и очень с большим уважением относилась к этим людям. Потому что для меня Алла Борисовна - это вообще целая эпоха, это целая история, как и для многих людей. И для меня вот такое радушие сначала было удивлением, а после, когда я к этому привыкла, то поняла, что они такие же люди, как и мы. У них такие же прекрасные дети, как у нас. И почему бы нашим детям не общаться и не дружить?" - говорит исполнительница, но признается, что, пока были в Юрмале, они не пересекались.
Сейчас Светлана Лобода признается, что уже ничего не знает. Не понимает, где она будет жить. Но пока ее домом будет Латвия. Если для нее кочевать - это привычно, то мама и сестра постоянно в депрессии и говорят, что хотят домой.
О войне
"Столько примеров у меня перед глазами. Я понимаю, что я очень заблуждалась. Я очень виновата, что была безучастной. Я очень виновата в том, что я не интересовалась тем, что происходит в моей стране.
Но сейчас я вижу, что все очень однозначно. Я вижу, что есть война. Я ее понимаю. Я ее чувствую. Я ее прочувствовала на себе, на своих родных. И теперь моя позиция, она не может быть другой. Она однозначно на стороне моей страны, моей родины, моей семьи, моей команды, людей, которых я люблю. Людей, за которых я переживаю, и людей, о которых у меня очень болит душа и сердце", - сказала Светлана Лобода Катерине Гордеевой.
Она подчеркнула, что ощущает себя взрослее, чем полгода назад.
Артистка признается, что тогда, в 2014 году, она ничего не понимала:
"Мне неудобно сегодня за это. Но я думаю, что никто из нас ничего не мог предположить. Все понимали, что это конфликт, территориальный конфликт между странами. Но это не была полномасштабная война, это было где-то там далеко, как нам казалось...".
Она отмечает, что вся украинская творческая интеллигенция работала в России: "Все лучшее, на мой взгляд, лучший продукт, который создавался в России, он создавался украинцами - режиссерами, хореографами, танцорами, артистами. Но с 24-го числа все обнулилось.
О карьере в России и русском языке
Светлана Лобода, вытирая слезы, подчеркивает, что она - украинка и очень любит свой род.
"Для меня семья - это самое важное, что у тебя есть в жизни. Я всегда буду с ними до конца. Я жертвую своей карьерой. Я ведь могла спокойно находиться в России. Меня же никто не пихал в спину, не говорил мне выходить с лозунгами. Я абсолютно осознанно понимала, что я с первых дней войны иду на сторону своей страны и буду с ней до конца", - указала она.
Певица с самого начала понимала, что она всегда будет помогать. Она создала большой волонтерский штаб у себя в офисе и вывозила людей.
"Как я могла остаться в России и делать вид, что ничего не происходит? Выходить на сцену, петь, улыбаться. В то время, когда в моей стране такое горе", - отмечает Светлана.
Говоря о коллегах, она добавляет, что все должны понимать, что все когда-то закончится. И дети, которые вырастут, зададут нам вопрос: "Мама, а что ты делала, когда Россия напала на Украину, когда российские войска зашли в Украину?".
"И я хочу им ответить, что я выбирала и выбрала сторону света. Я выбрала свою страну. Я помогала своей стране. Я хочу, чтобы мне не было стыдно перед ними. И да, я потеряла очень многое. Да, я была артистом номер один в России. Я не преуменьшаю значимость своего карьерного роста, того пути, который был там, того успеха, который Россия мне дала... Но я не могу идти на сделку со своей совестью. Я хочу остаться человеком в человеческом обличье и хочу, чтобы мне перед собой не было стыдно".
Она не против людей, которые живут в России, которые не поддерживают эту войну.
"Да, к сожалению, это меньшая часть России, к великому сожалению. Но эти люди есть, и у них тоже болит сердце и болит душа. Я не могу от них отказываться, потому что я считаю, что мы, украинцы, должны быть милосердны. И если есть такие люди, как Максим Галкин, Невзоров, которые конкретно высказывают свою позицию, которые конкретно меняют свою жизнь ради того, чтобы быть на стороне правды, ради того, чтобы поддерживать людей в Украине... Это большие поступки. Это люди, которые жертвуют всем. Они меняют свою жизнь, и таких людей много", - объясняет Лобода, почему продолжает общаться с этими людьми.
"Я хочу сказать, что русский язык не принадлежит русской власти. Он принадлежит русскоязычной аудитории, русскоязычному человеку, который живет во всем мире. Высказывать какие-то претензии по поводу того, что кто-то говорит на русском языке... Я на нем думаю. Я сплю и вижу сны на русском языке. Это язык, на котором я говорю всю свою жизнь.
Когда я смогу найти песню, которую я смогу прочувствовать и сделать ее своей, я буду с удовольствием, с большим удовольствием петь на украинском языке", - отмечает Светлана.
Напомним, 14 августа популярная украинская исполнительница Светлана Лобода выступила с благотворительным концертом в поддержку Украины в Wondersala. В преддверии шоу портал RUS TVNET смог задать артистке несколько вопросов. В том числе подтвердить предположение, что она проживает в Латвии.
Видео: Интервью со Светланой Лободой
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