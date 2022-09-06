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Эклонс: МВД уже в октябре не сможет оплатить счета за электричество

rus.tvnet.lv
Эклонс: МВД уже в октябре не сможет оплатить счета за электричество
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Министр внутренних дел Кристап Эклонс.
Министр внутренних дел Кристап Эклонс. Фото: Valsts kanceleja

Министерство внутренних дел уже в октябре не сможет оплатить возросшие счета за электроэнергию, заявил министр внутренних дел Кристап Эклонс на заседании правительства во вторник.

"В октябре оплатить счета за электроэнергию будет нечем. Мы в тупике", - сказал министр.

По его словам, есть два варианта - либо перераспределить финансирование за счет оснащения, предназначенного для служб внутренних дел, либо обратиться к министру финансов Янису Рейрсу с просьбой о выделении дополнительных денег.

Эклонс указал, что МВД многое сделало для экономии энергоресурсов, однако инфраструктура на объектах внутренних дел настолько доисторическая, что министерство не способно выполнить поставленные задачи по экономии энергопотребления.

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