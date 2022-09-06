Эклонс: МВД уже в октябре не сможет оплатить счета за электричество

"В октябре оплатить счета за электроэнергию будет нечем. Мы в тупике", - сказал министр.

По его словам, есть два варианта - либо перераспределить финансирование за счет оснащения, предназначенного для служб внутренних дел, либо обратиться к министру финансов Янису Рейрсу с просьбой о выделении дополнительных денег.

Эклонс указал, что МВД многое сделало для экономии энергоресурсов, однако инфраструктура на объектах внутренних дел настолько доисторическая, что министерство не способно выполнить поставленные задачи по экономии энергопотребления.