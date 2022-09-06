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В британском утреннем телешоу разыграли оплату счетов. В соцсетях - шутки и критика

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В британском утреннем телешоу разыграли оплату счетов. В соцсетях - шутки и критика
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Британское утреннее шоу This Morning ("Этим утром") канала ITV начало новую рубрику в формате "колеса фортуны". Пользователей Сети удивила не новая рубрика, а призы на секторах колеса: среди наград - оплата коммунальных счетов за четыре месяца, рассказывает "Сноб". 

Такой приз организаторы ввели, похоже, на фоне сложившегося энергетического кризиса. Оплата счетов на призовом колесе занимает половину из всех секторов, а в деньгах можно выиграть сумму до 3 тысяч фунтов [около 3500 евро], однако главным призом является именно оплата коммунальных услуг.

Известно, что одному из дозвонившихся зрителей выпал сектор с оплатой счетов. Он сказал, что этот выигрыш - "настоящее облегчение", назвав приз "фантастическим".

Как пишет Tjpornal, не все зрители оценили задумку - есть те, кто посчитал розыгрыш оскорбительным. По мнению критиков, пока обычные люди влезают в долги и рискуют мерзнуть с наступлением холодов, ведущие превращают эту проблему в повод для развлечения. Кроме того, многие сравнили происходящее в шоу с различными антиутопиями, в частности, вспомнив сериал "Черное зеркало"*

*"Черное зеркало" (Black Mirror) - британский научно-фантастический телесериал-антология, созданный Чарли Брукером. Лейтмотив сериала - влияние информационных технологий на человеческие отношения. Каждая серия не связана с предыдущими ни сюжетом, ни актерами, ни временем, ни местом повествования. Название отсылает к экрану смартфона или компьютера в выключенном состоянии. 

Реакция пользователей Twitter

"Давайте заставим двух миллионеров крутить колесо для бедняги на телефоне, который в прямом эфире признается, что беспокоится из-за оплаты коммунальных счетов... Чертовы ублюдки. Кроме того, оплата четырех месяцев электроэнергии - это теперь реальный приз. Дрочилы"

"Какое время для жизни!"

На картинке: "Выиграй или умри! Еда/Тепло/Деньги"

"Добро пожаловать в мой золотой век, где оплаченные коммунальные счета - это призы в игровых телешоу"

"Вас бы не удивило, если бы про телешоу, которое предлагает оплатить ваши коммунальные счета, вы прочитали бы в романе про антиутопическое будущее"

"#ThisMorning превратился в полную антиутопию и "Черное зеркало", предложив в качестве приза конкурса оплатить счета за электроэнергию".

Ниже на картинке персонаж из серии фильмов и книг "Голодные игры" произносит фразу "И пусть удача всегда будет с вами".

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