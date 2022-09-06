Британское утреннее шоу This Morning ("Этим утром") канала ITV начало новую рубрику в формате "колеса фортуны". Пользователей Сети удивила не новая рубрика, а призы на секторах колеса: среди наград - оплата коммунальных счетов за четыре месяца, рассказывает "Сноб".
В британском утреннем телешоу разыграли оплату счетов. В соцсетях - шутки и критика
Такой приз организаторы ввели, похоже, на фоне сложившегося энергетического кризиса. Оплата счетов на призовом колесе занимает половину из всех секторов, а в деньгах можно выиграть сумму до 3 тысяч фунтов [около 3500 евро], однако главным призом является именно оплата коммунальных услуг.
Известно, что одному из дозвонившихся зрителей выпал сектор с оплатой счетов. Он сказал, что этот выигрыш - "настоящее облегчение", назвав приз "фантастическим".
Как пишет Tjpornal, не все зрители оценили задумку - есть те, кто посчитал розыгрыш оскорбительным. По мнению критиков, пока обычные люди влезают в долги и рискуют мерзнуть с наступлением холодов, ведущие превращают эту проблему в повод для развлечения. Кроме того, многие сравнили происходящее в шоу с различными антиутопиями, в частности, вспомнив сериал "Черное зеркало"*.
*"Черное зеркало" (Black Mirror) - британский научно-фантастический телесериал-антология, созданный Чарли Брукером. Лейтмотив сериала - влияние информационных технологий на человеческие отношения. Каждая серия не связана с предыдущими ни сюжетом, ни актерами, ни временем, ни местом повествования. Название отсылает к экрану смартфона или компьютера в выключенном состоянии.
Реакция пользователей Twitter
"Давайте заставим двух миллионеров крутить колесо для бедняги на телефоне, который в прямом эфире признается, что беспокоится из-за оплаты коммунальных счетов... Чертовы ублюдки. Кроме того, оплата четырех месяцев электроэнергии - это теперь реальный приз. Дрочилы"
Let's get two millionaires to spin a prize wheel for a poor bloke on the phone who's admitting on live television he's worried about paying his energy bills....— Aaron Fox (@AzzA_Fox) September 5, 2022
Fucking bastards.
Also covering someones energy bills for 4 months is now an actual prize... Wankers #ThisMorning pic.twitter.com/8d01haO3hO
"Какое время для жизни!"
На картинке: "Выиграй или умри! Еда/Тепло/Деньги"
What a time to be alive #ThisMorning #BlackMirror pic.twitter.com/l2HkIGzFfM— amii.illustrates (@AmiiIllustrates) September 5, 2022
"Добро пожаловать в мой золотой век, где оплаченные коммунальные счета - это призы в игровых телешоу"
Welcome to my golden age where paid energy bills are prizes in game shows pic.twitter.com/2TJ74NWvXa— Parody Liz Truss (@LizTruss_MP) September 5, 2022
"Вас бы не удивило, если бы про телешоу, которое предлагает оплатить ваши коммунальные счета, вы прочитали бы в романе про антиутопическое будущее"
You wouldn’t be stunned to read about a TV game show that offered to pay your energy bills in an actual dystopian novel set in the future pic.twitter.com/rW65Z5wp2K— Stig Abell (@StigAbell) September 5, 2022
"#ThisMorning превратился в полную антиутопию и "Черное зеркало", предложив в качестве приза конкурса оплатить счета за электроэнергию".
Ниже на картинке персонаж из серии фильмов и книг "Голодные игры" произносит фразу "И пусть удача всегда будет с вами".
Spin to Win today. pic.twitter.com/XbSNwAmIiX— Scott Bryan (@scottygb) September 5, 2022
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