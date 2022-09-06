В британском утреннем телешоу разыграли оплату счетов. В соцсетях - шутки и критика

Такой приз организаторы ввели, похоже, на фоне сложившегося энергетического кризиса. Оплата счетов на призовом колесе занимает половину из всех секторов, а в деньгах можно выиграть сумму до 3 тысяч фунтов [около 3500 евро], однако главным призом является именно оплата коммунальных услуг.

Известно, что одному из дозвонившихся зрителей выпал сектор с оплатой счетов. Он сказал, что этот выигрыш - "настоящее облегчение", назвав приз "фантастическим".

Как пишет Tjpornal, не все зрители оценили задумку - есть те, кто посчитал розыгрыш оскорбительным. По мнению критиков, пока обычные люди влезают в долги и рискуют мерзнуть с наступлением холодов, ведущие превращают эту проблему в повод для развлечения. Кроме того, многие сравнили происходящее в шоу с различными антиутопиями, в частности, вспомнив сериал "Черное зеркало"*.