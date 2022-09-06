В понедельник перед наступлением темноты в Балтийском море были найдены части человеческих тел, которые, возможно, являются останками людей, погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета, сообщила специалист по связям с общественностью Морских сил Латвии (МСЛ) Лива Вейта.
Возможно, найдены части тел погибших в авиакатастрофе над Балтийским морем
Останки доставлены в Вентспилс и переданы криминальной полиции.
Кроме того, во вторник в районе Балтийского моря, над которым в воскресенье произошло крушение самолета, начались поисковые работы с помощью подводного робота.
Как сообщалось, недалеко от Вентспилса в воскресенье вечером потерпел крушение зарегистрированный в Австрии частный пассажирский самолет. К вечеру понедельника спасателям удалось найти 11 фрагментов самолета.
В понедельник был привлечен дрон Европейского агентства по безопасности на море, который в настоящее время базируется в Эстонии. Позже дрон вернулся в Эстонию, но в районе операции по-прежнему находятся два корабля МСЛ и один корабль Государственной пограничной охраны.
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