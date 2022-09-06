Возможно, найдены части тел погибших в авиакатастрофе над Балтийским морем

Останки доставлены в Вентспилс и переданы криминальной полиции.

Кроме того, во вторник в районе Балтийского моря, над которым в воскресенье произошло крушение самолета, начались поисковые работы с помощью подводного робота.

Как сообщалось, недалеко от Вентспилса в воскресенье вечером потерпел крушение зарегистрированный в Австрии частный пассажирский самолет. К вечеру понедельника спасателям удалось найти 11 фрагментов самолета.

В понедельник был привлечен дрон Европейского агентства по безопасности на море, который в настоящее время базируется в Эстонии. Позже дрон вернулся в Эстонию, но в районе операции по-прежнему находятся два корабля МСЛ и один корабль Государственной пограничной охраны.