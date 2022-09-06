Полиция установила хозяина собаки, которую закопали живьем

"В связи с произошедшим начат уголовный процесс, ведется расследование", - указали представители Государственной полиции.

Напомним, В воскресенье, 4 сентября, приют для животных Ulubele в сотрудничестве с Государственной полицией и Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) обнаружили в частной собственности яму, в которой злоумышленники закопали старую собаку.

"В воскресенье с Государственной полицией и VUGD не допустили преступления: какой-то нечеловек хотел убить старого пса, закопав его живьем, - сообщает Ulubele. - Невероятным образом отчаянной собачке удалось выбраться из могилы и обратить на себя внимание".

Могилу выкопали на территории частной собственности.

Как сообщили в приюте, пожилой пес жив, он находится в безопасности в Ulubele и получает медицинскую помощь. Приют по поводу случившегося обратился в Госполицию. "Возбужден уголовный процесс", - сообщил приют.