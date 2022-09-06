Пабрикс: Призыв на государственную гражданскую службу планируется начать с 2024 года

Пабрикс выразил удовлетворение в связи с тем, что во вторник в правительстве с продвижением реформы никаких задержек не возникло, поэтому он уверен, что реформу удастся утвердить еще во время работы 13-го Сейма, сообщает агентство LETA.

Кроме того, министр напомнил, что Министерство обороны к первому призыву в январе 2023 года призовет граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет добровольно подать заявку на военное обучение. Начиная с июля граждан будут призывать и в обязательном порядке. В каждом призыве в СГО планируется оформлять 500 молодых людей.

"Если все пойдет хорошо", то с 2024 года начнется призыв на государственную гражданскую службу.

Напомним, во вторник правительство заслушало информационный доклад и поддержало введение в Латвии службы государственной обороны (СГО).

Правительство поддержало введение СГО для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и для женщин добровольно с 2028 года.

Также министры поддержали предложенное в докладе поэтапное введение СГО с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года.