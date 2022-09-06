Введение службы государственной обороны (СГО) - политически очень важное решение на национальном и международном уровне, заявил журналистам во вторник после заседания правительства министр обороны Артис Пабрикс.
Пабрикс: Призыв на государственную гражданскую службу планируется начать с 2024 года
Пабрикс выразил удовлетворение в связи с тем, что во вторник в правительстве с продвижением реформы никаких задержек не возникло, поэтому он уверен, что реформу удастся утвердить еще во время работы 13-го Сейма, сообщает агентство LETA.
Кроме того, министр напомнил, что Министерство обороны к первому призыву в январе 2023 года призовет граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет добровольно подать заявку на военное обучение. Начиная с июля граждан будут призывать и в обязательном порядке. В каждом призыве в СГО планируется оформлять 500 молодых людей.
"Если все пойдет хорошо", то с 2024 года начнется призыв на государственную гражданскую службу.
Напомним, во вторник правительство заслушало информационный доклад и поддержало введение в Латвии службы государственной обороны (СГО).
Правительство поддержало введение СГО для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и для женщин добровольно с 2028 года.
Также министры поддержали предложенное в докладе поэтапное введение СГО с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года.
Планируется, что до конца сентября министр обороны внесет в Кабинет министров проекты нормативных актов, необходимых для создания службы.
Законопроект предусматривает, что срок СГО составляет 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом, при условии 21 индивидуальной тренировки и участия в не менее чем семи коллективных тренировках в год.
Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.
Действительная военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, которая регулируется законом о государственной гражданской службе, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе.
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