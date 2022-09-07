Латвийская православная церковь (ЛПЦ) исторически не подчинялась Москве - в межвоенный период она была суверенной, поэтому поправки к закону о ЛПЦ восстановят прежнюю независимость церкви, заявил агентству LETA депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение).
Домбрава: законопроект о Латвийской православной церкви - правильный шаг
Он считает, что внесенные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о ЛПЦ являются правильным шагом, поэтому Нацобъединение поддержит законопроект.
На вопрос, не видит ли он рисков в том, когда государство определяет, кому должна подчиняться церковь, депутат ответил, что церковь теоретически отделена от государства, однако он считает, что "фактически она существует в рамках государства, поэтому важно действовать в общей синергии".
Депутат Юрис Пуце ("Для развития/За!") отметил, что инициатива президента - "ко времени и к месту", кроме того, законопроект обсуждался с ЛПЦ и советом по национальной безопасности, а также оценивались все обстоятельства.
Пуце также напомнил о независимом статусе церкви в межвоенный период. Законопроект более четко зафиксирует правовой статус ЛПЦ, считает депутат.
Как сообщалось, президент Эгил Левитс внес в Сейм законопроект об изменении статуса ЛПЦ, чтобы она впредь осуществляла свою деятельность полностью самостоятельно и независимо.
В настоящее время ЛПЦ действует при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну этой страны против Украины. По словам Левитса, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть Московского патриарха над церковью в Латвии.
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