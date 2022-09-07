Домбрава: законопроект о Латвийской православной церкви - правильный шаг

Он считает, что внесенные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о ЛПЦ являются правильным шагом, поэтому Нацобъединение поддержит законопроект.

На вопрос, не видит ли он рисков в том, когда государство определяет, кому должна подчиняться церковь, депутат ответил, что церковь теоретически отделена от государства, однако он считает, что "фактически она существует в рамках государства, поэтому важно действовать в общей синергии".

Депутат Юрис Пуце ("Для развития/За!") отметил, что инициатива президента - "ко времени и к месту", кроме того, законопроект обсуждался с ЛПЦ и советом по национальной безопасности, а также оценивались все обстоятельства.

Пуце также напомнил о независимом статусе церкви в межвоенный период. Законопроект более четко зафиксирует правовой статус ЛПЦ, считает депутат.

Как сообщалось, президент Эгил Левитс внес в Сейм законопроект об изменении статуса ЛПЦ, чтобы она впредь осуществляла свою деятельность полностью самостоятельно и независимо.

В настоящее время ЛПЦ действует при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну этой страны против Украины. По словам Левитса, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть Московского патриарха над церковью в Латвии.