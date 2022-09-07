На морском дне обнаружены обломки самолета, который разбился в воскресенье

Он сообщил, что возможные обломки самолета были обнаружены на глубине около 60 метров более чем в ста метрах от места, где первоначально проводились поиски. Обломки были обнаружены во время сканирования морского дна, которое началось днем во вторник, 6 сентября.

В результате дальнейшего анализа будет определено, действительно ли обнаруженные обломки принадлежат разыскиваемому самолету. Сегодня, 7 сентября, это может стать ясно. Если подтвердится, что обломки принадлежат разбившемуся самолету, необходимо будет принять решение о дальнейших действиях на межведомственном уровне, сказал Петерис Суббота.

На вопрос, можно ли в таком случае поднять самолет с морского дна, он ответил утвердительно, пояснив, что самолет небольшой, поэтому подъем его кранами не должен вызвать особых проблем, но работа может быть затруднена из-за большой глубины.

У латвийских служб есть доступ к такому оборудованию, которое потребуется для подъема конкретного самолета с морского дна, добавил глава центра координации морских поисков.

Уже сообщалось, что в понедельник перед наступлением темноты в Балтийском море были найдены части человеческих тел, которые, возможно, являются останками людей, погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета.

Останки доставили в Вентспилс и передали криминальной полиции.

Как сообщалось, недалеко от Вентспилса в воскресенье вечером потерпел крушение зарегистрированный в Австрии частный пассажирский самолет. К вечеру понедельника спасателям удалось найти 11 фрагментов самолета.

По предварительным данным, пилот мог потерять сознание.