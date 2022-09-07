Глава центра координации морских поисков и спасения Национальных вооруженных сил (НВС) Петерис Суббота заявил в интервью Латвийскому телевидению, что обломки, которые могли принадлежать частному самолету, потерпевшему крушение вечером в воскресенье, 4 сентября, были обнаружены на морском дне возле Вентспилса.
На морском дне обнаружены обломки самолета, который разбился в воскресенье
Он сообщил, что возможные обломки самолета были обнаружены на глубине около 60 метров более чем в ста метрах от места, где первоначально проводились поиски. Обломки были обнаружены во время сканирования морского дна, которое началось днем во вторник, 6 сентября.
В результате дальнейшего анализа будет определено, действительно ли обнаруженные обломки принадлежат разыскиваемому самолету. Сегодня, 7 сентября, это может стать ясно. Если подтвердится, что обломки принадлежат разбившемуся самолету, необходимо будет принять решение о дальнейших действиях на межведомственном уровне, сказал Петерис Суббота.
На вопрос, можно ли в таком случае поднять самолет с морского дна, он ответил утвердительно, пояснив, что самолет небольшой, поэтому подъем его кранами не должен вызвать особых проблем, но работа может быть затруднена из-за большой глубины.
У латвийских служб есть доступ к такому оборудованию, которое потребуется для подъема конкретного самолета с морского дна, добавил глава центра координации морских поисков.
Уже сообщалось, что в понедельник перед наступлением темноты в Балтийском море были найдены части человеческих тел, которые, возможно, являются останками людей, погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета.
Останки доставили в Вентспилс и передали криминальной полиции.
Как сообщалось, недалеко от Вентспилса в воскресенье вечером потерпел крушение зарегистрированный в Австрии частный пассажирский самолет. К вечеру понедельника спасателям удалось найти 11 фрагментов самолета.
По предварительным данным, пилот мог потерять сознание.
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