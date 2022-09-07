Светская жизнь Пугачевой в Москве: встречи с Ургантом, Орбакайте и другими

В конце августа Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела часть лета. 1 сентября певица дала небольшой комментарий российским журналистам, в котором довольно критично высказалась о некоторых людях, а после намекнула в соцсетях на пропагандистского телеведущего Владимира Соловьева. 2 сентября она поделилась в Instagram фрагментом фильма Никиты Михалкова "Раба любви", где героиня Елены Соловей кричит из отъезжающего вагона: "Господа, вы звери! Вы звери, господа!".

В Москве у Примадонны началась настоящая светская жизнь. Несколько дней назад Алла Борисовна навестила чету Юдашкиных, о чем в соцсетях сообщила Марина Юдашкина.

Марина Владимировна поспешила показать Примадонне новорожденную внучку. Под фото она оставила трогательную подпись.

"Алла, Аллочка, Аллуся. Наша подруга приехала в гости, как давно мы не виделись, но повод замечательный! Увидеть не только нас, но и нашу внучку - Агату", - написала 63-летняя топ-менеджер модного дома Valentin Yudaskin.

6 сентября Алла Пугачева была замечена на премьере спектакля "Кабаре" в Театре Наций в компании с Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом.

"Все не зря!" - написал в соцсетях театральный деятель Евгений Писарев, который и опубликовал снимок с Пугачевой.

В начале сентября вечером на фасаде телецентра "Останкино" в Москве появилась вторая оскорбительная надпись в адрес Аллы Пугачевой. Предыдущая была замечена в мае 2022 года.