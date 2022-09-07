Видео ⟩ Сотни незнакомцев в едином танце: на побережье Рагациемса прошла уникальная акция

Участники вместе исполнили танец, созданный специально для акции. Автором музыки является композитор Рихардс Залюпе, а хореографию создали Лиене Грава и Гиртс Бисениекс. Мероприятие началось с совместной репетиции, но на закате все участники разошлись по берегу моря, символически образовав "световую дорожку".

Автор идеи Инесе Лукашевска после мероприятия сказала, что это похоже на марафонский забег, но результат впечатляет: "Меня согревает огромное количество благодарственных писем, которые мы получаем, а также космическая энергетика, которая присутствовала на мероприятии. Процитирую одну даму: "Я никогда бы не подумала, что можно почувствовать такой дух общности с совершенно незнакомыми людьми". Также организаторы получили сообщение, что участие в проекте "даже спасло чей-то брак".

"Таких историй много, и я безумно довольна, что смогла подарить людям такие эмоции. Я знаю, что заложен фундамент для чего-то действительно великого", - говорит Инесе.

К сожалению, на мероприятие пришли не все, кто подал заявки, что стало самым большим разочарованием для организаторов. "Люди считают, что если что-то бесплатно, то от этого легкомысленно можно отказаться, хотя даже если мероприятие бесплатное, это означает, что ответственность должна быть минимум в пять раз выше, так как кто-то за твое место заплатил, чтобы твое участие было бесплатным".

Автор идеи акции ранее сообщала СМИ, что идея "Берега света" появилась во время пандемии, когда она почувствовала, насколько раздроблено общество. По ее словам, в публичном пространстве и социальных сетях была и есть волна отрицаний, которая только усилилась после начала войны в Украине.

"На мой взгляд, ничто так не объединяет, как искусство и культура", - сказала Инесе.