Путин о деле Сафронова: "Контрразведка работала несколько лет, сидела на каналах его связи"

Он сказал, что не знает деталей дела, но подтвердил, что за Сафроновым несколько лет велась слежка.

"Что касается 22 лет, то это журналист, он получил этот срок, этот приговор - насколько я понимаю, я там деталей не знаю, - знаю только, что он не только был журналистом, он еще был и советником руководителя "Роскосмоса" и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок", - заявил российский президент в среду на пленарной сессии Восточного экономического форума.