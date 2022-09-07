Владимир Путин прокомментировал приговор журналисту Ивану Сафронову, получившему 22 года колонии строго режима по делу о госизмене".
Путин о деле Сафронова: "Контрразведка работала несколько лет, сидела на каналах его связи"
Он сказал, что не знает деталей дела, но подтвердил, что за Сафроновым несколько лет велась слежка.
"Что касается 22 лет, то это журналист, он получил этот срок, этот приговор - насколько я понимаю, я там деталей не знаю, - знаю только, что он не только был журналистом, он еще был и советником руководителя "Роскосмоса" и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок", - заявил российский президент в среду на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи, с теми, кто платил ему за эту информацию - закрытую, секретную информацию - деньги. Все отфиксировала, потом в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи, которыми он пользовался. Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее судебное решение. Насколько оно справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, я не берусь судить", - добавил он.
5 сентября Мосгорсуд признал бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.
ФСБ обвинила Сафронова в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам, но о том, что именно вменяют Сафронову, долгое время было не известно. На стадии следствия материалы дела не показывали даже защите журналиста, ссылаясь на государственную тайну.
В августе издание "Проект" (в России объявлен нежелательной организацией) опубликовало обвинительное заключение по делу Сафронова. Согласно публикации "Проекта", информация, которую ФСБ квалифицирует как государственную тайну, практически вся была в открытом доступе в тот момент, когда Сафронов, по утверждению следствия, "передавал" ее за рубеж.
Как выяснила Би-би-си, уголовное дело Сафронова было напрямую связано с его журналистской деятельностью. Его текст о поставках Су-35 Египту спровоцировал в 2019 году скандал в египетском оборонном ведомстве, а материалы о недовольстве Каира публикацией информации о поставках истребителей легли в дело о госизмене.
Путин уже высказывался о деле Сафронова в декабре 2020 года. Тогда он говорил, что обвинение в госизмене связано не с его журналистской деятельностью, а с периодом работы в качестве советника главы "Роскосмоса".
"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", - сказал тогда Путин.
В то же время Путин пояснил, что возможна ситуация, при которой используется информация, доступная открыто. В таком случае привлекать к ответственности нельзя, говорил он.
"Это чушь, конечно. Я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Этого нельзя допускать", - цитировало Путина агентство РИА Новости.