Украинская армия в Херсонской области уничтожила вражескую баржу, на которой находилась российская военная техника и солдаты, сообщает в среду, 7 сентября, оперативный штаб ВСУ "Юг".
Су-25, баржа, российские солдаты: ВСУ отчитались о военных успехах
Су-25, баржа, российские солдаты: ВСУ отчитались о военных успехах
Пока военные РФ пытались организовать альтернативную переброску через Днепр в районе Голой Пристани, была потоплена баржа, при этом было ликвидировано не менее 30 военнослужащих и два бронетранспортера, сообщил представитель штаба "Юг" Владислав Назаров.
В Бериславском районе также был уничтожен российский склад боеприпасов.
В свою очередь, украинские зенитчики сбили российский вертолет К-52, который пытался атаковать позиции украинской армии.
Также сообщается, что украинские десантники сбили два российских пикирующих бомбардировщика Су-25, сообщили в Воздушно-десантных войсках Украины.
Российские самолеты сбиты с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".
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