Су-25, баржа, российские солдаты: ВСУ отчитались о военных успехах

Пока военные РФ пытались организовать альтернативную переброску через Днепр в районе Голой Пристани, была потоплена баржа, при этом было ликвидировано не менее 30 военнослужащих и два бронетранспортера, сообщил представитель штаба "Юг" Владислав Назаров.

В Бериславском районе также был уничтожен российский склад боеприпасов.

В свою очередь, украинские зенитчики сбили российский вертолет К-52, который пытался атаковать позиции украинской армии.

Также сообщается, что украинские десантники сбили два российских пикирующих бомбардировщика Су-25, сообщили в Воздушно-десантных войсках Украины.

Российские самолеты сбиты с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".