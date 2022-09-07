Как влияют на российскую экономику санкции Запада?

"Международный валютный фонд (МВФ) писал в прошлом году, что Россия копила деньги после конфликта 2014 года на востоке Украины и аннексии Крыма и была готова к войне на истощение", - напоминает он. И также отмечает, что Германия заплатила России 20 млрд евро за импорт энергоносителей в первой половине 2022 года, что на 50% больше, чем за тот же период прошлого года: "Даже если объемы упадут, при резком росте цен мы все равно будем платить им примерно 3 миллиарда евро ежемесячно".

Германия заплатила России 20 млрд евро за импорт энергоносителей в первой половине 2022 года Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Но, несмотря на то, что ситуация в российской экономике выглядит лучше, чем ожидалось, Кремль прекратил публиковать целый ряд экономических данных вскоре после того, как российские танки вошли в Украину. Bloomberg накануне сообщил со ссылкой на внутренний отчет, подготовленный для правительства РФ, что страна готовится к затяжной рецессии. Чиновники и эксперты, работавшие над документом, представили три сценария. Два из них показывают, что в 2023 году падение ВВП ускорится, а экономика вернется на уровень 2021 года только в конце десятилетия или позже.

Путин прожигает резервы?

Исследователи из Йельского университета привели сведения об использовании Россией 600 млрд долларов валютных резервов, которые служили подушкой безопасности для Путина. По их данным, 80 млрд долларов уже израсходованы, а около 300 млрд заморожены Западом.

По оценкам исследователей из Йеля, 80 млрд долларов из своих резервов РФ уже израсходовала Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance