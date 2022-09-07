Учитывая, что война в Украине закончится не скоро, Латвии, возможно, придется пересмотреть план поддержки украинских беженцев, признали представители ответственных ведомств на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.
Возможно, Латвии придется изменить план поддержки украинских беженцев
Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Мартиньш Штейнс рассказал депутатам, что украинским беженцам выдано 32 580 долгосрочных виз типа D и временных видов на жительство. Персональный код присвоен 39 431 украинскому беженцу.
На сегодняшний день временная защита снята с 1472 жителей Украины. В основном это происходит, когда человек уезжает в Украину или в другую страну и сообщает об этом властям.
До сих пор с помощью самоуправлений расселено 12 389 беженцев, а остальные нашли жилье у родственников, друзей, знакомых или где-либо еще. Штейнс сообщил, что в большинстве муниципалитетов доступные спальные места заполнены на 100%, но поиск решений продолжается. В то же время обеспечение жильем беженцев в условиях удорожания энергоресурсов является острой проблемой.
Пока новый план еще не нужен, но ответственные органы уже работают над его пересмотром. Для тех беженцев, которые находятся в Латвии давно, некоторые услуги закончатся в конце года, поэтому план следует пересмотреть, чтобы понять, какую помощь оказывать в следующем году, сказал Штейнс.
Представитель Министерства благосостояния Диана Якайте также заявила, что важно продолжить обсуждение плана, потому что финансирование и меры, содержащиеся в плане, относятся только к этому году, но ясно, что война быстро не закончится.
"Мы видим, что поддержку придется оказывать и в следующем году, и меры должны быть продолжены. Очень волнует вопрос проживания. Срок оказания услуги обозначен до конца года, а остальные услуги бессрочные, поэтому надо продолжать дискуссию о том, как продолжить жилищную поддержку", - сказала Якайте.
Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс проинформировал депутатов, что
в июле и августе в Латвию ежедневно прибывало в среднем 1110 украинцев из России, а в последнюю неделю наблюдается некоторое снижение - в среднем их 750 человек.
Всего на сегодняшний день выдано более 7000 виз, но более 90% украинцев, приехавших из России, уезжают в другие страны ЕС.
Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся ни в социальной помощи, ни в помощи с жильем, могут находиться в Латвии до 90 дней в течение года без уведомления государственных органов.
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