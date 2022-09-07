Возможно, Латвии придется изменить план поддержки украинских беженцев

"Мы видим, что поддержку придется оказывать и в следующем году, и меры должны быть продолжены. Очень волнует вопрос проживания. Срок оказания услуги обозначен до конца года, а остальные услуги бессрочные, поэтому надо продолжать дискуссию о том, как продолжить жилищную поддержку", - сказала Якайте.

в июле и августе в Латвию ежедневно прибывало в среднем 1110 украинцев из России, а в последнюю неделю наблюдается некоторое снижение - в среднем их 750 человек.

Всего на сегодняшний день выдано более 7000 виз, но более 90% украинцев, приехавших из России, уезжают в другие страны ЕС.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся ни в социальной помощи, ни в помощи с жильем, могут находиться в Латвии до 90 дней в течение года без уведомления государственных органов.