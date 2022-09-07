Подозрительные номера РФ и кобура от пистолета: на Вантовом мосту задержан водитель

В среду около 13:00 сотрудники дорожной полиции, следя за движением транспорта, констатировали на Вантовом мосту автомобиль с вероятно, поддельными российскими номерами.

Сотрудники полиции остановили транспортное средство. В ходе обыска в машине обнаружили кобуру для пистолета. Человека попросили показать имеющееся у него оружие, но он отказался это сделать и не сотрудничал с полицейскими, предъявив им только разрешение на ношение имевшегося у него оружия.

Полицейские решили вызвать на место происшествия батальон специального назначения Государственной полиции, в результате чего мужчина все же согласился показать полицейским имеющееся у него оружие.

В результате проверки были выявлены нарушения Закона об обороте оружия, оружие было изъято. Мужчину доставили в полицию для дальнейших процессуальных действий.

В настоящее время полиция в связи с инцидентом возбудила два дела об административных правонарушениях и одно уголовное дело.

Похожий случай был выявлен и вчера, 6 сентября. В полицию поступила информация о движении по Риге автомобиля марки Mercedes-Benz с, возможно, поддельными номерными знаками.

Полиция незамедлительно отреагировала, машину остановили, возбуждено уголовное дело.

В обоих случаях обстоятельства инцидента выясняются, а полиция продолжает расследование.

Государственная полиция за эти дни получила уже несколько сигналов о подобных случаях, сотрудники активно работают в этом направлении.

За такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность. Жителей, в случае, если они видят автомобили с подозрительными номерными знаками, призывают сообщать об этом по телефону 110.