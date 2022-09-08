Видео ⟩ Живущий за рубежом латвиец удивлен состоянием утерянного на рейсе airBaltic багажа

В начале лета Алан приехал на родину, чтобы отпраздновать свадьбу. В зарегистрированном багаже он вез с собой костюм стоимостью почти 1500 евро, который долго искал, а также другие вещи.

"Так случилось, что мой багаж был утерян где-то в Швеции. Как я понял, я был не единственным, потому что была большая очередь к месту, где надо было подписать заявление об исчезнувшем багаже.

В тот момент в Латвии было 33 градуса тепла, я был в пальто, потому что в Швеции прохладнее. Не было ни шорт, ни белья, ни носков. Вообще ничего. При этом надо было все купить", - говорит Алан.

Поскольку дата свадьбы приближалась, Алан приобрел не только вещи первой необходимости, но и новый костюм за 750 евро, а также рубашку и галстук за 150 евро. Мужчина незапланированно потратил 1400 евро и покупки может доказать чеками. Он считает, что эту сумму имеет право требовать у airBaltic, поэтому обратился в компанию, чтобы ему вернули потраченные средства.

После того, как все вещи были приобретены, airBaltic связалась с Аланом, сообщив, что багаж найден, и за полтора дня до свадьбы ему отдали сумку. Содержимое сумки, однако, было повреждено - все было мокрым, одежда была покрыта влажными пятнами.

Авиакомпания принесла извинения Алану, но отклонила требование, предложив выбрать или компенсацию в 30 евро за приобретение товаров первой необходимости во время ожидания багажа, или подарочную карту стоимостью в 53 евро, которую можно использовать для приобретения билетов.

Более подробные комментарии airBaltic и Центра защиты прав потребителей - в сюжете Bez Tabu: