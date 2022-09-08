Вчера в Латвии было зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 24 человека, в том числе велосипедист и двое водителей электросамокатов, сообщили в Государственной полиции.
Из-за аварии под Резекне в реку вытекло несколько литров топлива
Из-за аварии под Резекне в реку вытекло несколько литров топлива
Примерно в 14 часов среды спасатели получили вызов в Гришканскую волость Резекненского края, где произошло ДТП, в результате которого в реку попало несколько литров топлива и масла.
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, спасатели установили в реке боны и перекрыли зону протечки абсорбентом, а также привели в порядок проезжую часть дороги.
Вчера было составлено 155 протоколов в связи с нарушением скоростного режима. Десять водителей были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде, двое оштрафованы за агрессивное вождение.
В общей сложности за минувшие сутки полиция составила 382 протокола о нарушении правил дорожного движения.
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