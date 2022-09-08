Из-за аварии под Резекне в реку вытекло несколько литров топлива

Примерно в 14 часов среды спасатели получили вызов в Гришканскую волость Резекненского края, где произошло ДТП, в результате которого в реку попало несколько литров топлива и масла.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, спасатели установили в реке боны и перекрыли зону протечки абсорбентом, а также привели в порядок проезжую часть дороги.

Вчера было составлено 155 протоколов в связи с нарушением скоростного режима. Десять водителей были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде, двое оштрафованы за агрессивное вождение.

В общей сложности за минувшие сутки полиция составила 382 протокола о нарушении правил дорожного движения.