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Из-за аварии под Резекне в реку вытекло несколько литров топлива

rus.tvnet.lv/LETA
Из-за аварии под Резекне в реку вытекло несколько литров топлива
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Вчера в Латвии было зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 24 человека, в том числе велосипедист и двое водителей электросамокатов, сообщили в Государственной полиции.

Примерно в 14 часов среды спасатели получили вызов в Гришканскую волость Резекненского края, где произошло ДТП, в результате которого в реку попало несколько литров топлива и масла.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, спасатели установили в реке боны и перекрыли зону протечки абсорбентом, а также привели в порядок проезжую часть дороги.

Вчера было составлено 155 протоколов в связи с нарушением скоростного режима. Десять водителей были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде, двое оштрафованы за агрессивное вождение.

В общей сложности за минувшие сутки полиция составила 382 протокола о нарушении правил дорожного движения.

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