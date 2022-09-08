Спасатели помогли заблудившемуся человеку выйти из леса

Вчера вечером в Рембатской волости Огрского края спасатели вместе с сотрудниками Государственной полиции помогли выбраться из леса заблудившемуся человеку. Пожарные включили сирену автоцистерны, и заблудившийся, следуя за звуком сирены, вышел на лесную дорогу, где его обнаружили сотрудники Госполиции.

Спустя четыре дня спасательных работ вчера завершилось тушение пожара в Варвской волости Вентспилсского края, где на площади 200 квадратных метров горела сосновой щепа.

К работам по тушению был привлечен экскаватор, который перемешивал и убирал щепу, чтобы пожарные смогли потушить горящие участки. Вызов на место происшествия поступил еще в минувшие выходные.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 46 вызовов: 13 - на тушение пожаров, 22 - на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.