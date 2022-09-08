Чт, 8.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Спасатели помогли заблудившемуся человеку выйти из леса

rus.tvnet.lv
Спасатели помогли заблудившемуся человеку выйти из леса
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Грибник. Иллюстративное фото.
Грибник. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Вчера спасатели помогли выбраться из леса у Огре заблудшему человеку, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вчера вечером в Рембатской волости Огрского края спасатели вместе с сотрудниками Государственной полиции помогли выбраться из леса заблудившемуся человеку. Пожарные включили сирену автоцистерны, и заблудившийся, следуя за звуком сирены, вышел на лесную дорогу, где его обнаружили сотрудники Госполиции.

Спустя четыре дня спасательных работ вчера завершилось тушение пожара в Варвской волости Вентспилсского края, где на площади 200 квадратных метров горела сосновой щепа.

К работам по тушению был привлечен экскаватор, который перемешивал и убирал щепу, чтобы пожарные смогли потушить горящие участки. Вызов на место происшествия поступил еще в минувшие выходные.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 46 вызовов: 13 - на тушение пожаров, 22 - на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх