Возможно, из-за забастовки педагогов родителям нужно будет самим смотреть за детьми

В ближайшие дни будет собрана информация о том, сколько учителей примут участие в забастовке, организованной Латвийским союзом работников образования и науки (LIZDA) с 19 сентября.

Хотя точной информации об участии учителей в забастовке на данный момент нет, вполне вероятно, что в работе некоторых учебных заведений могут быть существенные перебои.

Наиболее сложная ситуация может сложиться именно в детских садах, где уже теперь ощущается нехватка работников. Ни в школах, ни в детских садах нет свободных педагогов для замены бастующих работников.

Поэтому, возможно, родителям придется самим обеспечить присмотр за детьми, если учебное заведение решит целиком бастовать и его закроют.

"Мы говорили, что учителя более чем перегружены, но нас не слышали. Поэтому мы должны считаться с последствиями", - добавила Ратиника.

Как сообщалось, согласительная комиссия не смогла найти компромисс по повышению зарплат педагогов на последнем заседании в среду, поэтому LIZDA с 19 сентября начнет забастовку.