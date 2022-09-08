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Чтобы сэкономить, в Риге в этом году раньше отключат фонтаны

rus.tvnet.lv/LETA
Чтобы сэкономить, в Риге в этом году раньше отключат фонтаны
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Фонтан на Рижском канале
Фонтан на Рижском канале Фото: Zane Bitere/LETA

В целях экономии электроэнергии фонтаны в Риге в этом году отключат раньше, сообщили агентству ЛЕТА в управлении по связям Рижской думы.

Принимая во внимание быстро растущие расходы на электроэнергию и задачи Рижской думы по экономии, фонтаны в этом году планируется отключить с 1 октября - на две недели раньше, чем в другие годы.

С наступлением прохладной погоды подача воды в детские бассейны в Гризинькалнсе и Зиедоньдарзсе уже прекращена.

В ведении Рижского самоуправления находятся 13 фонтанов - десять стационарных и три плавучих. В этом году после ремонта снова включились фонтаны возле Дома конгрессов, в Верманском саду и на Эспланаде, продолжали работать фонтаны в Зиедоньдарзсе, Виестурдарзсе, Гризинькалнсе, возле Латвийской национальной оперы, а также плавучий фонтан на городском канале.

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