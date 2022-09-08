После сообщений о смерти Елизаветы II во дворец съехалась вся королевская семья

Внук королевы принц Гарри и его жена Меган также отправляются в замок Балморал в Шотландии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на их представителя.

По последним данным, в Балморал также едут:

сын королевы принц Эндрю;

младший сын Елизаветы II принц Эдвард.

Королева Елизавета II ранее отменила виртуальное мероприятие, запланированное на среду, после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть и не перенапрягаться.

Ранее первые министры Шотландии и Уэльса выразили обеспокоенность состоянием здоровья королевы Елизаветы II.

All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.

My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022

"Мы все очень обеспокоены сообщениями о состоянии здоровья Ее Величества, - написала в Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен. - Мои мысли и пожелания в этот момент - с королевой и всей королевской семьей".

Concerned to hear the news from Buckingham Palace.



I send my best wishes to Her Majesty and her family on behalf of the people of Wales. — Mark Drakeford (@PrifWeinidog) September 8, 2022

"С тревогой узнал новости из Букингемского дворца. От имени народа Уэльса я шлю наилучшие пожелания Ее Величеству и ее семье", отреагировал первый министр Уэльса Марк Дрэйкфорд.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

Обеспокоенность выразила и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая встречалась с королевой в среду. "Новости из Букингемского дворца сегодня днем ​​глубоко обеспокоили всю страну. Мои мысли - как и всех в Великобритании - с Ее Величеством Королевой и ее семьей", - написала Трасс.

Галерея: Встреча Лиз Трасс и королевы Елизаветы II 7 сентября