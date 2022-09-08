После того, как здоровье британской королевы Елизаветы II ухудшилось, ее поместили под наблюдение врачей. Но в четверг, 8 сентября, королева ушла из жизни. Об этом объявил Букингемский дворец. Ей было 96 лет.
После сообщений о смерти Елизаветы II во дворец съехалась вся королевская семья
Как говорится в заявлении Букингемского дворца, "Королева мирно скончалась сегодня днем в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером, а завтра вернутся в Лондон".
Галерея: Люди собрались у Букингемского дворца
Несмотря на дождь, толпа людей у Букингемского дворца ждала информацию о состоянии здоровья британской королевы Елизаветы II. По данным СМИ, днем у дворца могло собраться более 100 человек.
Галерея: Члены королевской семьи прибывают в замок Балморал, чтобы увидеть больную королеву
Сообщается, что смены караула в Букингемском дворце сегодня не будет. У замка Балморал в Шотландии, где находится Елизавета II, собираются люди, чтобы поддержать королеву.
96-летняя королева Великобритании в настоящее время находится в замке Балморал, своем поместье в Шотландии.
"После детального обследования, проведенного сегодня утром, врачи Ее Величества обеспокоены состоянием ее здоровья и рекомендовали ей оставаться под наблюдением медиков", - говорится в заявлении Букингемского дворца.
Как сообщает BBC, в Шотландию отправились несколько членов королевской семьи - сын королевы, наследный принц Чарльз с супругой Камиллой, а также ее внук принц Уильям, его жена - Кейт Мидлтон - осталась в резиденции в Виндзоре. Принцесса Анна уже находится в Шотландии.
Внук королевы принц Гарри и его жена Меган также отправляются в замок Балморал в Шотландии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на их представителя.
По последним данным, в Балморал также едут:
- сын королевы принц Эндрю;
- младший сын Елизаветы II принц Эдвард.
Королева Елизавета II ранее отменила виртуальное мероприятие, запланированное на среду, после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть и не перенапрягаться.
Ранее первые министры Шотландии и Уэльса выразили обеспокоенность состоянием здоровья королевы Елизаветы II.
All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022
My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time.
"Мы все очень обеспокоены сообщениями о состоянии здоровья Ее Величества, - написала в Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен. - Мои мысли и пожелания в этот момент - с королевой и всей королевской семьей".
Concerned to hear the news from Buckingham Palace.— Mark Drakeford (@PrifWeinidog) September 8, 2022
I send my best wishes to Her Majesty and her family on behalf of the people of Wales.
"С тревогой узнал новости из Букингемского дворца. От имени народа Уэльса я шлю наилучшие пожелания Ее Величеству и ее семье", отреагировал первый министр Уэльса Марк Дрэйкфорд.
The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022
My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.
Обеспокоенность выразила и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая встречалась с королевой в среду. "Новости из Букингемского дворца сегодня днем глубоко обеспокоили всю страну. Мои мысли - как и всех в Великобритании - с Ее Величеством Королевой и ее семьей", - написала Трасс.
Галерея: Встреча Лиз Трасс и королевы Елизаветы II 7 сентября
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