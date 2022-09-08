МИД Дании: Россия является угрозой для соседних стран

По словам министра, Дания ни за что не смирится с тем, что Путин пытается перекроить границы стран с помощью военной силы. Кофод подчеркнул, что необоснованное вторжение России в Украину изменило ситуацию с безопасностью в Европе.

Министр иностранных дел Дании отметил, что у Латвии есть не только имперски настроенный сосед, но и другая соседняя страна, поддерживающая непростительное поведение Путина по отношению к Украине. Он отметил, что позиция Дании тверда, вместе с Латвией эту позицию отстаивает и НАТО.

Кофод высоко оценил отношения между Латвией и Данией. Он сообщил, что в ходе встречи были обсуждены дальнейшие вопросы укрепления отношений.

"Встреча показывает, что мы готовы заботиться о наших демократических ценностях и порядке, основанном на правовых принципах, которые сейчас принципиально важны", - сказал министр иностранных дел Дании.