Высшие должностные лица Латвии выражают соболезнования народу Великобритании

Президент государства Эгилс Левитс заявил в социальных сетях, что за время ее правления выросли целые поколения, которые испытывают огромную скорбь по утрате.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Ее Величество была самым вдохновляющим лидером, который с замечательной самоотверженностью служил людям. Латвия чтит наследие Елизаветы II, укрепляя отношения между Латвией и Великобританией.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что со смертью королевы подошла к концу целая эпоха в истории Великобритании и мира. Это печальный день не только для британского народа, но и для всего мира, подчеркнул политик.

Многие мировые лидеры стран и организаций выразили соболезнования королевской семье.

Как сообщалась скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет.

Новым королем Великобритании стал ее сын и наследник Чарльз.