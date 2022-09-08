В связи со уходом королевы Великобритании Елизаветы II вечером 8 сентября высшие должностные лица Латвии выразили глубочайшие соболезнования королевской семье и народу Великобритании.
Высшие должностные лица Латвии выражают соболезнования народу Великобритании
Президент государства Эгилс Левитс заявил в социальных сетях, что за время ее правления выросли целые поколения, которые испытывают огромную скорбь по утрате.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Ее Величество была самым вдохновляющим лидером, который с замечательной самоотверженностью служил людям. Латвия чтит наследие Елизаветы II, укрепляя отношения между Латвией и Великобританией.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что со смертью королевы подошла к концу целая эпоха в истории Великобритании и мира. Это печальный день не только для британского народа, но и для всего мира, подчеркнул политик.
Многие мировые лидеры стран и организаций выразили соболезнования королевской семье.
Как сообщалась скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет.
Новым королем Великобритании стал ее сын и наследник Чарльз.
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