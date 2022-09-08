Вечером 8 сентября, когда было объявлено, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, к Букингемскому дворцу хлынули потоки людей, которые у ворот почтили память покойной королевы возложением цветов.
Фото ⟩ Скорбящие жители несут цветы к Букингемскому дворцу
Галерея: Жители Великобритании несут цветы, чтобы почтить память королевы
Официальное объявление Букингемского дворца о смерти королевы размещено у ворот дворца. Флаг приспущен до полумачты.
Напомним, что, несмотря на дождь, в четверг толпа людей ждала информации о состоянии здоровья британской королевы Елизаветы II у Букингемского дворца. Позже дождь прекратился и возле замка была видна великолепная радуга, которую также запечатлели фотографы информационных агентств.
"Этот день был дождливым и хмурым почти на всей территории Великобритании, но к вечеру дождь прекратился и над нашими головами засияла радуга", - подчеркнули корреспонденты британской телерадиокомпании BBC в специальном выпуске новостей.
Как сообщает The Guardian, цветы также лежат в поместье Балморал, где в четверг скончалась королева.
Well-wishers laying flowers at bridge leading to #balmoral in the fading twilight pic.twitter.com/Mhdw0GbHIr— Severin Carrell (@severincarrell) September 8, 2022
Уже сообщалось, что после смерти королевы престол унаследовал старший сын Елизаветы II Чарльз.
Согласно объявлению, Елизавета II скончалась сегодня днем в замке Балморал
Галерея: Люди ждут новостей о здоровье королевы
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