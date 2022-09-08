Фото ⟩ Скорбящие жители несут цветы к Букингемскому дворцу

Галерея: Жители Великобритании несут цветы, чтобы почтить память королевы

Официальное объявление Букингемского дворца о смерти королевы размещено у ворот дворца. Флаг приспущен до полумачты.

Напомним, что, несмотря на дождь, в четверг толпа людей ждала информации о состоянии здоровья британской королевы Елизаветы II у Букингемского дворца. Позже дождь прекратился и возле замка была видна великолепная радуга, которую также запечатлели фотографы информационных агентств.

Люди на территории Букингемского дворца Фото: NEIL HALL/EPA

"Этот день был дождливым и хмурым почти на всей территории Великобритании, но к вечеру дождь прекратился и над нашими головами засияла радуга", - подчеркнули корреспонденты британской телерадиокомпании BBC в специальном выпуске новостей.

Как сообщает The Guardian, цветы также лежат в поместье Балморал, где в четверг скончалась королева.

Well-wishers laying flowers at bridge leading to #balmoral in the fading twilight pic.twitter.com/Mhdw0GbHIr — Severin Carrell (@severincarrell) September 8, 2022

Уже сообщалось, что после смерти королевы престол унаследовал старший сын Елизаветы II Чарльз.

Согласно объявлению, Елизавета II скончалась сегодня днем ​​в замке Балморал

Галерея: Люди ждут новостей о здоровье королевы