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Фото ⟩ Скорбящие жители несут цветы к Букингемскому дворцу

rus.tvnet.lv
Скорбящие жители несут цветы к Букингемскому дворцу
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Цветы у Букингемского дворца
Цветы у Букингемского дворца Фото: DANIEL LEAL/AFP

Вечером 8 сентября, когда было объявлено, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, к Букингемскому дворцу хлынули потоки людей, которые у ворот почтили память покойной королевы возложением цветов.

Галерея: Жители Великобритании несут цветы, чтобы почтить память королевы 

Официальное объявление Букингемского дворца о смерти королевы размещено у ворот дворца. Флаг приспущен до полумачты.

Напомним, что, несмотря на дождь, в четверг толпа людей ждала информации о состоянии здоровья британской королевы Елизаветы II у Букингемского дворца. Позже дождь прекратился и возле замка была видна великолепная радуга, которую также запечатлели фотографы информационных агентств.

Люди на территории Букингемского дворца
Люди на территории Букингемского дворца Фото: NEIL HALL/EPA

"Этот день был дождливым и хмурым почти на всей территории Великобритании, но к вечеру дождь прекратился и над нашими головами засияла радуга", - подчеркнули корреспонденты британской телерадиокомпании BBC в специальном выпуске новостей.

Как сообщает The Guardian, цветы также лежат в поместье Балморал, где в четверг скончалась королева.

Уже сообщалось, что после смерти королевы престол унаследовал старший сын Елизаветы II Чарльз.

Согласно объявлению, Елизавета II скончалась сегодня днем ​​в замке Балморал

Галерея: Люди ждут новостей о здоровье королевы

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