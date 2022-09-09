Пт, 9.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

ЕС выражает протест Минску в связи с задержанием дипломата

rus.tvnet.lv
ЕС выражает протест Минску в связи с задержанием дипломата
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко Фото: Pavel Orlovsky/BelTA Pool Photo via AP

В четверг, 8 сентября, Европейский Союз (ЕС) выразил протест Беларуси в связи с задержанием в Минске высокопоставленного дипломата ЕС.

Пресс-секретарь ЕС Петер Стано сообщил, что Брюссель вызвал посла Беларуси в знак протеста против недопустимого задержания на два часа полномочного представителя ЕС.

"Это незаконное задержание нашего дипломата является серьезным нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях (...) и подрывает их [дипломатов] безопасность в Беларуси", - сказал Стано.

Белорусская полиция задержала дипломата ЕС после посещения суда. На суде "десять политзаключенных были приговорены к неоправданно длительным и суровым приговорам", - сказал Стано.

"Мы очень строго потребовали объяснений этого инцидента и подчеркнули, что это не может повториться", - добавил Стано.

Отношения между ЕС и Беларусью значительно ухудшились после "переизбрания" белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко президентом и жестокого подавления протестов оппозиции после выборов.

ЕС ввел обширные санкции против Беларуси, включая самого Лукашенко, наказывая Минск за репрессии против оппозиции и его роль во вторжении России в Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх