Утром в пятницу, 9 сентября, самая низкая температура воздуха в Латвии составила -1,3 градуса в Зосены и -1,5 градуса в Мадоне, что является новым национальным рекордом минимальной температуры для 9 сентября, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Сегодня - самое холодное 9 сентября в истории наблюдений в Латвии
Предыдущий рекорд холода в этот день был зарегистрирован в 1993 году в Руене и составил -0,6 градуса.
Минимальная температура воздуха на большей части территории страны составила -1...+4 градуса, в Курземе и Риге - +4...+7 градусов. По данным Latvijas valsts ceļi, на трассе A13 возле Карсавы столбики термометров упали до -1,6 градуса.
Пятница будет солнечной и ветреной
Пятница в Латвии будет сухой и преимущественно солнечной, прогнозируют синоптики.
Усилится восточный, юго-восточный ветер, в Курземе и Земгале ожидаются порывы до 14 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +14...+19 градусов.
В Риге день будет ясным, с порывами ветра до 11 метров в секунду и температурой +16...+17 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!