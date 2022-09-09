Сегодня - самое холодное 9 сентября в истории наблюдений в Латвии

Предыдущий рекорд холода в этот день был зарегистрирован в 1993 году в Руене и составил -0,6 градуса.

Минимальная температура воздуха на большей части территории страны составила -1...+4 градуса, в Курземе и Риге - +4...+7 градусов. По данным Latvijas valsts ceļi, на трассе A13 возле Карсавы столбики термометров упали до -1,6 градуса.

Пятница будет солнечной и ветреной

Пятница в Латвии будет сухой и преимущественно солнечной, прогнозируют синоптики.

Усилится восточный, юго-восточный ветер, в Курземе и Земгале ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +14...+19 градусов.

В Риге день будет ясным, с порывами ветра до 11 метров в секунду и температурой +16...+17 градусов.