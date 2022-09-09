Виктория Бекхэм, Элтон Джон, Стинг и другие скорбят по королеве Елизавете II

Меган Маркл и принц Гарри

На сайте фонда Гарри и Меган Archewell отображается надпись в знак уважения и памяти со словами: "Светлой памяти Ее Величества королевы Елизаветы II, 1926-2022".

Фото: скриншот с сайта https://archewell.com/

Виктория Бекхэм

"Сегодня очень печальный день для всего мира. Я глубоко опечалена кончиной нашего любимого монарха, Ее Величества Королевы. Ее будут помнить за ее непоколебимую преданность и службу. В это время мои мысли с королевской семьей", - написала Виктория.

Элтон Джон

"Вместе со всей нацией я глубоко опечален известием о кончине Ее Величества королевы Елизаветы. Ее присутствие вдохновляло, она вела страну через некоторые из наших величайших и самых мрачных моментов с изяществом, порядочностью и искренней заботливой теплотой. Королева Елизавета была огромной частью моей жизни с детства и по сей день, и я буду очень по ней скучать".

Пэрис Хилтон