В четверг, 8 сентября, умерла королева Великобритании Елизавета II. Знаменитости и политики выражают свои соболезнования британской королевской семье, скорбят и делятся своими воспоминаниями/
Виктория Бекхэм, Элтон Джон, Стинг и другие скорбят по королеве Елизавете II
Меган Маркл и принц Гарри
На сайте фонда Гарри и Меган Archewell отображается надпись в знак уважения и памяти со словами: "Светлой памяти Ее Величества королевы Елизаветы II, 1926-2022".
Виктория Бекхэм
"Сегодня очень печальный день для всего мира. Я глубоко опечалена кончиной нашего любимого монарха, Ее Величества Королевы. Ее будут помнить за ее непоколебимую преданность и службу. В это время мои мысли с королевской семьей", - написала Виктория.
Элтон Джон
"Вместе со всей нацией я глубоко опечален известием о кончине Ее Величества королевы Елизаветы. Ее присутствие вдохновляло, она вела страну через некоторые из наших величайших и самых мрачных моментов с изяществом, порядочностью и искренней заботливой теплотой. Королева Елизавета была огромной частью моей жизни с детства и по сей день, и я буду очень по ней скучать".
Пэрис Хилтон
"Истинная женщина-босс. Одна из самых вдохновляющих женщин. Конец эры", - написала звезда.
One of the most inspirational women. The end of an era. 💔 pic.twitter.com/7bTMfBAZSh— ParisHilton (@ParisHilton) September 8, 2022
Стинг
"У меня тихая скорбь по королеве. Мне грустно по моей стране и тому, что она потеряла".
I had a quiet weep for the Queen, I am sad for my country and what it has lost.— Sting (@OfficialSting) September 8, 2022
Sting CBE. pic.twitter.com/mN19yt1lfE
Оззи Озборн
"Я скорблю вместе со своей страной о кончине нашей величайшей королевы. С тяжелым сердцем я говорю, что мысль об Англии без королевы Елизаветы II опустошает".
I mourn with my country the passing of our greatest Queen. With a heavy heart I say it is devastating the thought of England without Queen Elizabeth II pic.twitter.com/JZYXGRz2hb— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) September 8, 2022
Вечером 8 сентября, когда было объявлено, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, к Букингемскому дворцу хлынули потоки людей, которые у ворот почтили память покойной королевы возложением цветов.
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