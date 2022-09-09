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Виктория Бекхэм, Элтон Джон, Стинг и другие скорбят по королеве Елизавете II

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Виктория Бекхэм, Элтон Джон, Стинг и другие скорбят по королеве Елизавете II
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Стинг, Элтон Джон и Виктория Бекхэм
Стинг, Элтон Джон и Виктория Бекхэм Фото: Instagram/ кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

В четверг, 8 сентября, умерла королева Великобритании Елизавета II. Знаменитости и политики выражают свои соболезнования британской королевской семье, скорбят и делятся своими воспоминаниями/

Меган Маркл и принц Гарри

На сайте фонда Гарри и Меган Archewell отображается надпись в знак уважения и памяти со словами: "Светлой памяти Ее Величества королевы Елизаветы II, 1926-2022".

Фото: скриншот с сайта https://archewell.com/

Виктория Бекхэм

"Сегодня очень печальный день для всего мира. Я глубоко опечалена кончиной нашего любимого монарха, Ее Величества Королевы. Ее будут помнить за ее непоколебимую преданность и службу. В это время мои мысли с королевской семьей", - написала Виктория. 

Элтон Джон

"Вместе со всей нацией я глубоко опечален известием о кончине Ее Величества королевы Елизаветы. Ее присутствие вдохновляло, она вела страну через некоторые из наших величайших и самых мрачных моментов с изяществом, порядочностью и искренней заботливой теплотой. Королева Елизавета была огромной частью моей жизни с детства и по сей день, и я буду очень по ней скучать".

Пэрис Хилтон

"Истинная женщина-босс. Одна из самых вдохновляющих женщин. Конец эры", - написала звезда. 

Стинг

"У меня тихая скорбь по королеве. Мне грустно по моей стране и тому, что она потеряла".

Оззи Озборн

"Я скорблю вместе со своей страной о кончине нашей величайшей королевы. С тяжелым сердцем я говорю, что мысль об Англии без королевы Елизаветы II опустошает".

Вечером 8 сентября, когда было объявлено, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, к Букингемскому дворцу хлынули потоки людей, которые у ворот почтили память покойной королевы возложением цветов. 

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