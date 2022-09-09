Российское вторжение в Украину на седьмой месяц после начала войны, похоже, потерпело неудачу, заявил в четверг, 9 сентября, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.
Вторжение России в Украину провалилось, признал директор ЦРУ
Вторжение России в Украину провалилось, признал директор ЦРУ
Приводя в пример успешные контратаки украинских войск под Харьковом и Херсоном, глава ЦРУ назвал самым большим просчетом Путина недооценку украинской мужественности и военного потенциала.
Хотя последняя глава этой войны еще не написана, "очень трудно оценить ход путинской кампании иначе, как провалом", - сказал Бернс.
Президент России Владимир Путин полагает, что у него больше выносливости, чем у украинцев, европейцев и американцев, и совершает ту же ошибку, что и до начала войны, недооценивая готовность украинцев сражаться, сказал директор ЦРУ.
США в этом военном конфликте поддерживает Украину.
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