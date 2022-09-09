Вторжение России в Украину провалилось, признал директор ЦРУ

Приводя в пример успешные контратаки украинских войск под Харьковом и Херсоном, глава ЦРУ назвал самым большим просчетом Путина недооценку украинской мужественности и военного потенциала.

Хотя последняя глава этой войны еще не написана, "очень трудно оценить ход путинской кампании иначе, как провалом", - сказал Бернс.

Президент России Владимир Путин полагает, что у него больше выносливости, чем у украинцев, европейцев и американцев, и совершает ту же ошибку, что и до начала войны, недооценивая готовность украинцев сражаться, сказал директор ЦРУ.

США в этом военном конфликте поддерживает Украину.