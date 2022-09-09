РПЦ раскритиковала решение о независимости Латвийской православной церкви

"Видимо, крепко они веруют в политическую целесообразность и государственную безопасность, что Бога не боятся автокефалию провозглашать", - заявил "Интерфаксу" советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Как сообщалось, в четверг, 8 сентября, Сейм в окончательном чтении утвердил поданные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о ЛПЦ, которые предусматривают изменение ее статуса, чтобы она действовала полностью самостоятельно и независимо.

Ранее ЛПЦ действовала при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и ее войну против Украины. Как указал Левитс, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключат любую власть Московского патриархата над латвийской церковью.

Закон предусматривает, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями является полностью самостоятельной и не зависит от власти какой-либо церкви за пределами Латвии.