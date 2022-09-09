Видео и фото ⟩ В центре Риги на крышу перевернулся автомобиль CityBee

По имеющейся у полиции предварительной информации, около 7:30 водитель автомобиля Volkswagen, принадлежащего каршеринговой компании CityBee, вероятно, выехал на встречную полосу на улице Элизабетес и наехал на стоящий автомобиль, в результате чего перевернулся. Еще одна машина, участвовавшая в столкновении, получила вмятину на боку.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Комментарий CityBee

CityBee подтвердила, что в пятницу утром один из автомобилей CityBee - VW T-cross" - попал в аварию в центре Риги.

Пользовательский профиль, использованный для бронирования этого транспортного средства, был заблокирован сразу после аварии, и CityBee связалась с его владельцем, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Компания не может комментировать обстоятельства аварии, но сотрудничает с полицией и предоставляет всю необходимую информацию. Поскольку расследование продолжается, CityBee не может назвать истинный размер ущерба, но ясно, что этот автомобиль имеет серьезные повреждения и больше не будет участвовать в движении.

В компании пояснили, что согласно условиям использования CityBee, пользоваться услугами, предоставляемыми компанией, могут только зарегистрированные пользователи. Совместное использование профиля с другим человеком строго запрещено. Политика компании запрещает вождение без прав и в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Любой пользователь, уличенный в передаче своего профиля другим лицам, вождении в нетрезвом виде или без водительских прав, будет оштрафован на сумму до 2000 евро, его учетная запись будет заблокирована, а сам он будет должен возместить все материальные убытки, причиненные CityBee и третьим лицам. Окончательная сумма может достигать нескольких десятков тысяч евро.

Галерея и видео: ДТП с автомобилем CityBee на улице Элизабетес