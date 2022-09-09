Кариньш будет участвовать только в тех дебатах, где нет Лембергса

Советник премьер-министра Сандрис Сабаев сообщил, что премьер-министр в сентябре примет участие в тех предвыборных дискуссиях, которые будут соответствовать решению правления партийного объединения "Новое Единство", а именно, в них не будут участвовать лица, осужденные в первой инстанции за тяжкие преступления и попавшие под санкции стратегических партнеров в сфере безопасности.

Сабаев отметил, что премьер-министр призывает каждого гражданина Латвии проявить активность, оценить программы политических партий, следить за предвыборными обсуждениями и участвовать в выборах в Сейм.

Уже сообщалось, что Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) призвала Кариньша не уклоняться от участия в предвыборных дебатах и других дискуссионных программах СМИ.

Ассоциация отмечает, что на протяжении уже нескольких месяцев разные СМИ приглашают Кариньша к участию в программах, в которых планируется обсуждение ответственности премьер-министра за решения правительства, однако премьер отказывается от участия, хотя СМИ любезно предлагали ему выбрать удобное для себя время.

"Стремление избежать участия в таких программах стало особенно заметным во время предвыборных дебатов, на которых к обсуждениям регулярно привлекаются другие представители его партии, хотя вопросы касаются его зоны ответственности и должны быть заданы кандидату в премьер-министры, выдвинутому партией, ", - говорится в заявлении LŽA.

Отказы получили различные СМИ и программы, в том числе программа Латвийского телевидения "Kas notiek Latvijā?" ("Что происходит в Латвии?"), передача "Aizliegtais pāņemiens" ("Запрещенный прием"), программа TV3 "Nekā Personīga" ("Ничего личного"), портал "Delfi", портал "Tvnet", "Re:TV", Латвийское радио и другие.

На пресс-конференции после встречи с Советом иностранных инвесторов в Латвии Кариньш сообщил, что планирует участвовать в предвыборных дебатах и передачах.