Обобщив предварительные данные о количестве участников бессрочной забастовки педагогов, Латвийский професоюз работников образования и науки (LIZDA) до окончания рабочего дня пятницы получил 20 632 заявок работников отрасли из 712 образовательных учреждений, сообщила председатель LIZDA Инга Ванага.
Участие в забастовке педагогов подтвердили уже более 20 тысяч человек
Прием заявлений завершится в понедельник, 12 сентября, в 10:00.
Как сообщалось, на последнем заседании в среду согласительная комиссия не смогла найти компромисс по повышению заработной платы педагогов, поэтому LIZDA с 19 сентября начнет забастовку.
К 12 сентября LIZDA планирует подать необходимые документы для проведения забастовки, и процедура будет остановлена только в том случае, если правительство примет определенные решения по требованиям LIZDA.
Одним из требований профсоюза является "сбалансированная рабочая нагрузка", а именно, чтобы уменьшить часть нагрузки на контактные часы. Профсоюз не согласен с предложением Министерства образования и науки, что рабочая нагрузка будет сбалансирована до 2028 года. В понимании LIZDA, процесс слишком долгий, и это нельзя позволить, учитывая прежние проблемы.
В свою очередь, второе требование - добиться, чтобы правительство выполнило действующую норму закона об образовании о графике вознаграждения педагогов, согласовав это с принципами расчета заработной платы.
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