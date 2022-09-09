Участие в забастовке педагогов подтвердили уже более 20 тысяч человек

Прием заявлений завершится в понедельник, 12 сентября, в 10:00.

Как сообщалось, на последнем заседании в среду согласительная комиссия не смогла найти компромисс по повышению заработной платы педагогов, поэтому LIZDA с 19 сентября начнет забастовку.

К 12 сентября LIZDA планирует подать необходимые документы для проведения забастовки, и процедура будет остановлена только в том случае, если правительство примет определенные решения по требованиям LIZDA.

Одним из требований профсоюза является "сбалансированная рабочая нагрузка", а именно, чтобы уменьшить часть нагрузки на контактные часы. Профсоюз не согласен с предложением Министерства образования и науки, что рабочая нагрузка будет сбалансирована до 2028 года. В понимании LIZDA, процесс слишком долгий, и это нельзя позволить, учитывая прежние проблемы.

В свою очередь, второе требование - добиться, чтобы правительство выполнило действующую норму закона об образовании о графике вознаграждения педагогов, согласовав это с принципами расчета заработной платы.