Государственное агентство лекарств (ГАЛ) приняло решение выплатить 10 000 евро и 142 290 евро в качестве компенсации за ущерб, причиненный вакцинацией против Covid-19, выяснило агентство LETA.
За вред из-за Covid-вакцин по двум случаям выплатят в сумме более 150 тысяч евро
Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ГАЛ Дита Окмане, на данный момент агентство получило 75 заявок на компенсацию за вред, предположительно причиненный здоровью в результате побочных эффектов вакцин против Covid-19.
В общей сложности ГАЛ уже рассмотрело 39 таких заявлений, в настоящее время на рассмотрении находятся 36 требований о возмещении ущерба.
В двух рассмотренных случаях ГАЛ приняло решение о предоставлении компенсации. В одном случае было принято решение о присуждении компенсации в размере 10 000 евро за вред здоровью средней тяжести, а во втором - максимальной компенсации в размере 142 290 евро за тяжкий вред здоровью.
На этой неделе ГАЛ направило эти решения Министерству здравоохранения. На следующем этапе в установленном порядке Минздрав обратится в Кабинет министров с просьбой принять решение о выплате компенсации.
Уже сообщалось, что решение о предоставлении компенсации принимает ГАЛ, которому подаются заявки на выплату компенсации. Согласно закону об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19, это можно сделать не позднее двух лет с момента обнаружения ущерба, но не позднее трех лет со дня вакцинации.
На компенсацию могут претендовать те люди, которые были привиты в Латвии вакциной, зарегистрированной в Европейском агентстве лекарственных средств, и вред, причиненный здоровью или жизни, напрямую связан с вызванным вакциной побочным эффектом, который указан в инструкции по применению вакцины, в результате чего возникли стойкие или длительные нарушения здоровья, из-за которых способность к самообслуживанию и работоспособность пациента не восстановились в течение 26 недель.
Для подачи требования о возмещении ущерба жители следует заполнить форму заявки и приложить заключение врача о возможной причинно-следственной связи с побочным эффектом, вызванным вакциной Covid-19, и ущербом, причиненным здоровью или жизни пациента, а также медицинские документы, подтверждающие это.
В случае смерти пациента подать заявку о возмещении ущерба может наследник пациента с приложением справки о доле имущества супруга или свидетельства о праве на наследство и протокола патологоанатомического исследования или заключения судебно-медицинского эксперта.
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