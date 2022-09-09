За вред из-за Covid-вакцин по двум случаям выплатят в сумме более 150 тысяч евро

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ГАЛ Дита Окмане, на данный момент агентство получило 75 заявок на компенсацию за вред, предположительно причиненный здоровью в результате побочных эффектов вакцин против Covid-19.

В общей сложности ГАЛ уже рассмотрело 39 таких заявлений, в настоящее время на рассмотрении находятся 36 требований о возмещении ущерба.

В двух рассмотренных случаях ГАЛ приняло решение о предоставлении компенсации. В одном случае было принято решение о присуждении компенсации в размере 10 000 евро за вред здоровью средней тяжести, а во втором - максимальной компенсации в размере 142 290 евро за тяжкий вред здоровью.

На этой неделе ГАЛ направило эти решения Министерству здравоохранения. На следующем этапе в установленном порядке Минздрав обратится в Кабинет министров с просьбой принять решение о выплате компенсации.