Выставку "Грибы 2022" отменили из-за отсутствия виновников торжества

Латвийский национальный музей природы планировал ежегодную выставку грибов с 14 по 18 сентября. О других датах выставки музей обещает сообщить в ближайшие недели.

В этом году холодное начало сентября оказалось неблагоприятным для роста грибов, однако в начале августа местами был богатый урожай лисичек.