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Выставку "Грибы 2022" отменили из-за отсутствия виновников торжества

rus.tvnet.lv/LETA
Выставку "Грибы 2022" отменили из-за отсутствия виновников торжества
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Съедобные грибы. Иллюстративное фото
Съедобные грибы. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Ежегодная выставка "Грибы 2022" отменена из-за неблагоприятных погодных условий для роста грибов, сообщается на сайте Музея природы.

Латвийский национальный музей природы планировал ежегодную выставку грибов с 14 по 18 сентября. О других датах выставки музей обещает сообщить в ближайшие недели.

В этом году холодное начало сентября оказалось неблагоприятным для роста грибов, однако в начале августа местами был богатый урожай лисичек.

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