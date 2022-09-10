Кариньш еще попытается договориться с LIZDA по забастовочным требованиям

Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, в переговорах примут участие министр образования и науки Анита Муйжниеце, министр финансов Янис Рейрс и председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс.

Также во вторник правительство ознакомится с отчетом министра образования о ходе переговоров с LIZDA.

Агентство LETA уже сообщало, что согласительная комиссия на последнем заседании на этой неделе не смогла найти компромисс по вопросу повышения заработной платы учителей, поэтому LIZDA принял решение о проведении с 19 сентября забастовки учителей.