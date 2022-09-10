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Кариньш еще попытается договориться с LIZDA по забастовочным требованиям

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш еще попытается договориться с LIZDA по забастовочным требованиям
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Valsts kanceleja

Во вторник, 13 сентября, премьер-министр Кришьянис Кариньш встретится с представителями Латвийского союза работников образования и науки (LIZDA), чтобы обсудить возможности найти решения по требованиям учителей относительно зарплаты и нагрузки.

Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, в переговорах примут участие министр образования и науки Анита Муйжниеце, министр финансов Янис Рейрс и председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс.

Также во вторник правительство ознакомится с отчетом министра образования о ходе переговоров с LIZDA.

Агентство LETA уже сообщало, что согласительная комиссия на последнем заседании на этой неделе не смогла найти компромисс по вопросу повышения заработной платы учителей, поэтому LIZDA принял решение о проведении с 19 сентября забастовки учителей.

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