"Согласие" просит отложить "поспешное" введение службы государственной обороны

Партия заявляет, что возражает против способа, которым правительство и коалиция в Сейме продвигаются к первому призыву уже в январе 2023 года.

"Согласие" требует отсрочить поспешное внедрение СГО, предварительно разработав детальную нормативную базу, проведя финансовые расчеты, широко обсудив нововведение в обществе и получив от него четкую поддержку намеченных реформ.

Министр обороны должен внести в Кабмин проекты нормативных актов, необходимых для реализации СГО, только к концу сентября, отмечают политики оппозиционной партии. Также к концу сентября предстоит создать рабочие группы, которые будут решать вопросы о гражданской службе и организации баз данных для СГО.

"С другой стороны, Минобороны планирует представить в Кабмин точные затраты на введение обязательной службы в Латвии только к концу года", - говорится в заявлении партии.

"Согласие" считает такой подход поспешным, а не целенаправленным и планомерным.

Партия заявляет, что укрепление обороноспособности государства должно быть системной задачей, а не "кампанией". "Это требует серьезного диалога с общественностью, и это должно быть решение, одобренное обществом, а не навязанное", - говорится в заявлении политической силы.

Депутаты от оппозиции призывают дать четкие ответы, как будут защищаться интересы студентов, молодых семей с детьми и стариков, для которых призывник является единственной опорой.

Публично объявленные меры наказания за уклонение от призыва не способствуют укреплению доверия граждан и поддержке предложенной концепции государственной обороны, считает "Согласие".

Как сообщалось, правительство поддержало поэтапное введение ГСО с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года.