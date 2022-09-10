Прощание с монархом: где и как хоронили королей и королев Англии

Однако после Вильгельма Завоевателя сложилась любопытная историческая ситуация, когда короли, сидевшие на английском троне одновременно, правили и значительной частью Франции. Вот почему некоторые из них, особенно из династии Плантагенетов, лежат по другую сторону Ла-Манша.

Сам Вильгельм похоронен в аббатстве Святого Стефана во французском Кане.

Его сын Руфус, убитый на охоте на территории нынешнего графства Хемпшир, покоится в Винчестерском соборе.

Генрих I - в Рединге, Стефан - в аббатстве в Фавершеме в графстве Кент.

Надгробия Плантагенетов в аббатстве Фонтевро. На переднем плане Ричард Львиное Сердце и его жена Изабелла Ангулемская. На втором плане - Генрих и его жена Алиенора Аквитанская Фото: Nono vlf

А вот двоюродная сестра Стефана Матильда, которая должна была унаследовать престол по завещанию своего отца Генриха I, похоронена во Франции в Руанском соборе.

Дальше идут Плантагенеты. Основатель династии, Генрих II, так же, как и его жена, Алиенора Аквитанская, покоятся во французском аббатстве Фонтевро. Любопытно, что под конец жизни они вообще не общались, и Алиенора даже подбивала их общих сыновей выступать против отца, но похоронили их рядом, как примерных супругов.

Там же лежит их сын Ричард I, он же Ричард Львиное Сердце, хотя его могила и не сохранилась. Скорее всего, она была разрушена во время французской революции.

Подальше от двора

Могила короля Джона в Вустерском соборе. Надгробие, конечно, богатое, но не Лондон и не Виндзор Фото: Getty Images

После Ричарда почти всех английских королей хоронили уже исключительно на английской территории.