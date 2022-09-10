В Латвии тревога населения по поводу российской агрессии на Украине по-прежнему высока - 76,1% респондентов оценивают свою тревогу как высокую или очень высокую, свидетельствуют данные опроса "Термометр стресса Benu Aptieka".
Опрос: 76% жителей обеспокоены войной России против Украины
Как сообщила агентству LETA представитель предприятия Агния Грейзиня, с весны этот показатель немного снизился - в мае 84,6% оценивали свою тревожность как высокую или очень высокую.
14% опрошенных имеют средний уровень тревожности, а 9,9% - низкий или очень низкий уровень тревожности. В начале мая средний уровень тревоги имели 7,8%, низкий - 7,5%.
Сравнивая результаты по полу опрошенных, видно, что женщины испытывают более высокий уровень тревожности - о высокой или очень высокой тревожности заявили 80% женщин и 70% мужчин.
Аналогичная картина наблюдалась весной - в начале мая 88% женщин и 76% мужчин испытывали высокую или очень высокую тревогу. Умеренную тревогу в настоящее время испытывают 12% женщин и 13% мужчин, при этом 7% женщин и 12% мужчин испытывают низкую или очень низкую тревогу по поводу событий в Украине.
Войной России на Украине более обеспокоены латыши - среди них 79% опрошенных испытывают высокую или очень высокую тревожность, в то время как у русскоязычных этот показатель составляет 50%. При этом 13% латышей и 18% русскоязычных испытывают умеренную тревожность, а 7% латышей и 32% русскоязычных испытывают низкую или очень низкую тревожность.
В мае 88% латышей и 72% русскоязычных испытывали высокую или очень высокую тревожность, 8% латышей и 10% русскоязычных - среднюю тревожность, а 5% латышей и 19% русскоязычных - низкую или очень низкую.
Относительно меньше тревожится о событиях на Украине молодежь - 49% лиц в возрасте от 18 до 24 лет заявили о высокой или очень высокой тревожности, в то время как этот показатель находится на уровне 80% в других возрастных группах.
Также представители указанной возрастной группы чаще отвечали, что у них низкий или очень низкий уровень тревожности - среди них этот показатель составляет 18%, тогда как в других возрастных группах он находится в пределах от 8% до 9%.
Также более встревожены событиями на Украине люди с более высоким уровнем образования.
Опрос проводился совместно с интернет-исследовательской компанией Gemius, в нем приняли участие 1518 респондентов.
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