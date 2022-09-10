Опрос: 76% жителей обеспокоены войной России против Украины

В мае 88% латышей и 72% русскоязычных испытывали высокую или очень высокую тревожность, 8% латышей и 10% русскоязычных - среднюю тревожность, а 5% латышей и 19% русскоязычных - низкую или очень низкую.

Относительно меньше тревожится о событиях на Украине молодежь - 49% лиц в возрасте от 18 до 24 лет заявили о высокой или очень высокой тревожности, в то время как этот показатель находится на уровне 80% в других возрастных группах.

Также представители указанной возрастной группы чаще отвечали, что у них низкий или очень низкий уровень тревожности - среди них этот показатель составляет 18%, тогда как в других возрастных группах он находится в пределах от 8% до 9%.

Также более встревожены событиями на Украине люди с более высоким уровнем образования.

Опрос проводился совместно с интернет-исследовательской компанией Gemius, в нем приняли участие 1518 респондентов.