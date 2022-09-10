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Видео ⟩ У водителя не было прав. Новые подробности об аварии машины, которая перевернулась на крышу

rus.tvnet.lv
У водителя не было прав. Новые подробности об аварии машины, которая перевернулась на крышу
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Автомашина каршеринга CityBee перевернулась на крышу.
Автомашина каршеринга CityBee перевернулась на крышу. Фото: Zane Bitere/LETA

Утром в пятницу, 9 сентября, прохожих на улице Элизабетес возле здания Кабинета Министров привлекла неожиданная картина. Автомашина каршеринга CityBee перевернулась на крышу. Как выяснилось, водитель автомобиля, попавшего в аварию, не имел прав и арендовал этот автомобиль на чужое имя, сообщает программа TV3 Degpunktā.

В аварию попал и автомобиль Volkswagen черного цвета, жена владельца которого поясняет, что муж ждал ее на стоянке на улице Элизабетес и заметил, что навстречу ему едет арендованная машина, которая двигалась против движения.

"Он наехал на нас, не затормозив, и от удара нашу машину сдвинуло на тротуар", - рассказывает женщина.

"Водитель сама вышла из машины. За рулем была молодая девушка", -добавила свидетель.

"Эти машины может взять кто угодно, и если водитель не понимает, что он не может управлять транспортным средством без водительского удостоверения, это угроза обществу.

Также он может сбить велосипедиста или пешехода", - говорит водитель черного Volkswagen.

В полиции поясняют, что водитель каршеринговой машины нарушил требования знака "въезд запрещен", управлял автомобилем без прав и в результате спровоцировал столкновение с другим транспортным средством. Государственная полиция, прибыв на место происшествия, приняла решение о применении наказания за допущенные нарушения.

Представители компании CityBee сообщили, что пользовательский профиль, использованный для бронирования этого транспортного средства, был заблокирован сразу после аварии, и CityBee связалась с его владельцем, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Вполне вероятно, что водитель использовал данные родственника или друга, чтобы сесть за руль, и это теперь закончится штрафами не только для молодой женщины, но и для реального владельца профиля Citybee.

Каждый второй прохожий, увидев аварию, брал в руки мобильный телефон, чтобы записать увиденное.

В компании пояснили, что согласно условиям использования CityBee пользоваться услугами, предоставляемыми компанией, могут только зарегистрированные пользователи. Совместное использование профиля с другим человеком строго запрещено. Политика компании запрещает вождение без прав и в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Любой пользователь, уличенный в передаче своего профиля другим лицам, вождении в нетрезвом виде или без водительских прав, будет оштрафован на сумму до 2000 евро, его учетная запись будет заблокирована, а сам он будет должен возместить все материальные убытки, причиненные CityBee и третьим лицам. Окончательная сумма может достигать нескольких десятков тысяч евро.

К счастью, все участники аварии отделались лишь испугом, однако оба автомобиля, попавших в аварию, покинули место аварии с помощью эвакуатора.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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