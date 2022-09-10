Видео ⟩ У водителя не было прав. Новые подробности об аварии машины, которая перевернулась на крышу

Вполне вероятно, что водитель использовал данные родственника или друга, чтобы сесть за руль, и это теперь закончится штрафами не только для молодой женщины, но и для реального владельца профиля Citybee.

Каждый второй прохожий, увидев аварию, брал в руки мобильный телефон, чтобы записать увиденное.

В компании пояснили, что согласно условиям использования CityBee пользоваться услугами, предоставляемыми компанией, могут только зарегистрированные пользователи. Совместное использование профиля с другим человеком строго запрещено. Политика компании запрещает вождение без прав и в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Любой пользователь, уличенный в передаче своего профиля другим лицам, вождении в нетрезвом виде или без водительских прав, будет оштрафован на сумму до 2000 евро, его учетная запись будет заблокирована, а сам он будет должен возместить все материальные убытки, причиненные CityBee и третьим лицам. Окончательная сумма может достигать нескольких десятков тысяч евро.

К счастью, все участники аварии отделались лишь испугом, однако оба автомобиля, попавших в аварию, покинули место аварии с помощью эвакуатора.

Видео: Сюжет программы Degpunktā