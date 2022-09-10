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В Польше женщину похоронили с серпом на шее, чтобы она не восстала из мертвых

rus.tvnet.lv
В Польше женщину похоронили с серпом на шее, чтобы она не восстала из мертвых
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Могила женщины "вампира" в Польше
Могила женщины "вампира" в Польше Фото: Cultural Anthology/"Twitter"

На польском кладбище найдены останки женщины XVII века - "вампира" с серпом на шее, чтобы она не восстала из мертвых, сообщают портал Science Alert и СМИ Business Insider.

Профессор Дариуш Полински из университета Николая Коперника, руководил археологическими раскопками, в ходе которых были обнаружены останки женщины.

"Серп расположили на шее таким образом, что если бы умершая попыталась встать, ей бы отрубило или повредило голову", - сказал Полински.

Еще с XI века жители Восточной Европы боялись вампиров и начали "обрабатывать" своих умерших специальными ритуалами, чтобы отпугнуть их.

Сообщается, что к XVII веку такие обычаи захоронения стали обычным явлением по всей Польше в ответ на "вампирскую вспышку".

"Чтобы исключить возможность возвращения мертвеца в наш мир, ему отрезали голову и ноги и размещали в могиле лицом вниз. Кроме того, останки могли сжечь или серьезно повредить камнями", - уточнил профессор.

В 2014 году в Польше был найден скелет 500-летнего "вампира". Археологи подтвердили, что ему в ногу вбили кол, а в рот положили камень, видимо, чтобы предотвратить его возможное воскрешение из могилы.

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