На польском кладбище найдены останки женщины XVII века - "вампира" с серпом на шее, чтобы она не восстала из мертвых, сообщают портал Science Alert и СМИ Business Insider.
В Польше женщину похоронили с серпом на шее, чтобы она не восстала из мертвых
Профессор Дариуш Полински из университета Николая Коперника, руководил археологическими раскопками, в ходе которых были обнаружены останки женщины.
"Серп расположили на шее таким образом, что если бы умершая попыталась встать, ей бы отрубило или повредило голову", - сказал Полински.
Еще с XI века жители Восточной Европы боялись вампиров и начали "обрабатывать" своих умерших специальными ритуалами, чтобы отпугнуть их.
A 17th-century vampire grave has been discovered in Poland.https://t.co/Z14IQns0zn— Cultural Anthology (@ulukayin_en) September 5, 2022
📷 Mirosław Blicharski & Aleksander Poznań pic.twitter.com/tO2QhCReUP
Сообщается, что к XVII веку такие обычаи захоронения стали обычным явлением по всей Польше в ответ на "вампирскую вспышку".
"Чтобы исключить возможность возвращения мертвеца в наш мир, ему отрезали голову и ноги и размещали в могиле лицом вниз. Кроме того, останки могли сжечь или серьезно повредить камнями", - уточнил профессор.
В 2014 году в Польше был найден скелет 500-летнего "вампира". Археологи подтвердили, что ему в ногу вбили кол, а в рот положили камень, видимо, чтобы предотвратить его возможное воскрешение из могилы.
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