Титулы и очередность: как смерть королевы изменила картину британского престолонаследия

7. Лилибет Диана Маунбаттен-Виндзор

Год рождения: 2021

Дочь герцога и герцогини Сассекских родилась 4 июня 2021 года в Санта-Барбаре, Калифорния. Лилибет Диана - 11-я правнучка королевы. Ее имя Лилибет (сокращенно - Лили) в свою очередь было уменьшительно-ласкательным имененм самой королевы Елизаветы в кругу семьи.

Среднее имя - Диана - было дано девочке в честь ее бабушки, покойной матери Гарри принцессы Дианы. Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, когда Гарри было 12 лет.

8. Эндрю, герцог Йоркский

Год рождения: 1960

Принц Эндрю Фото: Getty Images

Принц Эндрю, восьмой в очереди к престолу, - третий ребенок королевы и герцога Эдинбургского, но первый за 103 года ребенок, родившийся у правящего монарха.

Он получил титул герцога Йоркского после женитьбы на Саре Фергюсон, которая в 1986 году стала герцогиней Йоркской. У них две дочери - Беатрис 1988 года рождения и Евгения 1990 года. В марте 1992 года было объявлено, что герцог и герцогиня отныне будут жить раздельно, а в 1996 году они формально развелись.

Герцог Йоркский 22 года прослужил в Королевском ВМФ и принимал участие в Фолклендской войне в 1982 году. Помимо выполнения церемониальных функций высокопоставленного члена королевской семьи, он до 2011 года занимал должность специального представителя Великобритании по торговле.