Минздрав предложит правительству закупить 110 000 вакцин от гриппа за 1,5 млн евро

Количество вакцин против гриппа на следующий сезон ежегодно планирует рабочая группа с учетом результатов вакцинации предыдущего сезона и цели по увеличению охвата вакцинацией в группах риска.

Минздрав указывает, что сезон гриппа длится с октября по апрель. Эпидемия гриппа может длиться от шести до 12 недель, но вирусы продолжают циркулировать даже после окончания эпидемии. Поэтому вакцинация, особенно для людей из групп риска, рекомендуется уже в начале осени, но возможна в течение всего сезона гриппа.

Ежегодно гриппом заболевает в среднем 10% населения. В большинстве случаев грипп протекает в легкой или средней степени тяжести. Больше всего от гриппа страдают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями сердца и легких. Смерть от гриппозной инфекции чаще всего наблюдается у людей старше 65 лет.

Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний считают, что охват вакцинацией от сезонного гриппа в группах риска должен достигать не менее 75%. Охват вакцинацией в Латвии по-прежнему один из самых низких в ЕС. В сезон гриппа 2020/2021 около 6,06% населения Латвии получили прививки от гриппа.

По мнению Минздрава, информационная кампания о вакцинации против сезонного гриппа должна проводиться совместно с кампанией о вакцинации Covid-19.

Группы риска по обоим заболеваниям совпадают, поэтому вакцинацию от Covid-19 планируется совмещать с вакцинацией против сезонного гриппа.