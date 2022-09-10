Для вакцинации групп риска в следующем сезоне зимнего гриппа государству следовало бы закупить 109 656 доз вакцин за 1,5 млн евро, говорится в информационном отчете Министерства здравоохранения, который будет рассмотрен правительством 13 сентября.
Минздрав предложит правительству закупить 110 000 вакцин от гриппа за 1,5 млн евро
Количество вакцин против гриппа на следующий сезон ежегодно планирует рабочая группа с учетом результатов вакцинации предыдущего сезона и цели по увеличению охвата вакцинацией в группах риска.
Минздрав указывает, что сезон гриппа длится с октября по апрель. Эпидемия гриппа может длиться от шести до 12 недель, но вирусы продолжают циркулировать даже после окончания эпидемии. Поэтому вакцинация, особенно для людей из групп риска, рекомендуется уже в начале осени, но возможна в течение всего сезона гриппа.
Ежегодно гриппом заболевает в среднем 10% населения. В большинстве случаев грипп протекает в легкой или средней степени тяжести. Больше всего от гриппа страдают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями сердца и легких. Смерть от гриппозной инфекции чаще всего наблюдается у людей старше 65 лет.
Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний считают, что охват вакцинацией от сезонного гриппа в группах риска должен достигать не менее 75%. Охват вакцинацией в Латвии по-прежнему один из самых низких в ЕС. В сезон гриппа 2020/2021 около 6,06% населения Латвии получили прививки от гриппа.
По мнению Минздрава, информационная кампания о вакцинации против сезонного гриппа должна проводиться совместно с кампанией о вакцинации Covid-19.
Группы риска по обоим заболеваниям совпадают, поэтому вакцинацию от Covid-19 планируется совмещать с вакцинацией против сезонного гриппа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!