Глава Amazon критикует профессора, которая пожелала Елизавете II мучительной смерти

Днем 8 сентября в официальном заявлении Букингемского дворца говорилось: "После визита сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и посоветовали ей оставаться под медицинским наблюдением".

Вскоре после этого профессор прикладной лингвистики из США Уджу Аня опубликовала неприятный комментарий в Twitter. "Я слышала, что глава геноцидной империи воров и насильников наконец умирает. Пусть ее боль будет мучительной".

This reply by Uju Anya deserves an award..#FreeBiafraNow Sacked pic.twitter.com/nnxlHLxOt9 — Emmaculate (@lucosonny) September 8, 2022

После того, как многие пользователи Twitter призвали профессора взять свои слова обратно, она отказалась извиняться и подлила масла в огонь, написав: "Я не хочу, чтобы она умирала. Я не хочу ее смерти. Я желаю ей такой же мучительной смерти, которую она причинила миллионам людей".

Соучредитель Amazon и второй богатейший человек в мире Джефф Безос выразил возмущение словами профессора: "Это человек, который якобы работает, чтобы сделать мир лучше? Я так не думаю, это невозможно. Вау".

К числу тех, кто резко осудил злобные комментарии профессора, присоединился ведущий ток-шоу Пирс Морган.

Американский писатель Мэтт Уолш писал профессору: "Ты никогда в жизни не сделала ничего важного, и никто не вспомнит о тебе, если ты однажды умрешь. Я могу понять, почему ты завидуешь королеве Елизавете".

Уджу Аня удалила свое сообщение после известий о смерти королевы.

Как сообщалось, королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет.

После смерти королевы престол унаследовал ее старший сын Чарльз, который автоматически стал новым королем Великобритании.