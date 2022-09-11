Алексей Резников о "Рамштайне": вооружать Украину будут долго и тщательно

"Вопросы инвестиций в ВПК, учитывая необходимость дать отпор России, вскоре будут рассматриваться на отдельной сессии в рамках НАТО. В Рамштайне генсек Альянса Йенс Столтенберг очень четко определил общие ориентиры", - написал Резников.

"Трехуровневая ПВО"

Еще одной темой, которая обсуждалась на конференции, стали поставки Украине систем ПВО.

По словам Алексея Резникова, Украина будет выстраивать с помощью западных стран полноценную "трехуровневую" систему противовоздушной обороны, строительство которой министр назвал "важнейшим приоритетом".

Эшелонированная противовоздушная оборона Украины базируется на старых, еще советских комплексах. Наиболее мощными были ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ среднего радиуса действия, которые строились еще в 1980-х годах. Кроме них на вооружении стоят средние Бук-М1, ближние Тор-М, С-125 и различные переносные и артиллерийские системы ПВО для поля боя.

"Мы уже получили от Германии зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Наши специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК Iris-T, который вскоре сделает наше небо более безопасным. Принято принципиальное решение по комплексам NASAMS", - сказал министр.