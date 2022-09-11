В воскресенье, 11 сентября, в Верманском саду, квартале ул. Таллинас и культурном пространстве Hanzas Perons отмечают День отца, где проходят традиционные шествие и фестиваль, а также различные бесплатные аттракционы, концерты, спортивные игры, базарчики и улица лакомств Street food.
Фото и видео ⟩ Рига отмечает День отца: в шествии приняли участие 3000 человек
В воскресенье в шествии в честь Дня отца от памятника Свободы по Верманского парка в Риге приняли участие примерно 3000 человек, сообщает агентство LETA.
Во главе шествия музицировал оркестр Земессардзе, а в его центре - перкуссионист Нил Иле с семьей и перкуссионистами своей студии. В мероприятии приняли участие как латвийские, так и украинские семьи.
Видео: В Риге проходит шествие в честь Дня отца
После шествия в честь Дня отца в Верманском саду на большой сцене ожидается роскошная программа - одним из ее ведущих будет Марис Григалис вместе со своими детьми. Выступят разные музыканты: KATO, Мик Дукурс, Нил Иле, Майя Сеяне-Иле и другие. Также планируются Tutas lietas - в гостях будет украинская Тутта.
Галерея: Шествие в честь Дня отца в Риге
На территории Верманского сада как взрослых, так и детей приглашают принять участие в самых разных мероприятиях. Можно будет сыграть в крупноразмерные игры, посвященные образованию детей и семей по вопросам здоровья, посмотреть показательные выступления латвийского Земессардзе, принять участие в соревнованиях на прыгучих бутылках и соревнованиях по футболу, в научных экспериментах и ракетной мастерской. Будут также доступны фотостудия под открытым небом, скальная стена, настольный хоккей и другие занятия.
С заботой о том, чтобы на мероприятии было удобно и самым маленьким, будет работать игровая зона для малышей и комната для пеленания, в свою очередь, для подростков подготовлены такие аттракционы, как свободное падение и качели на 360 градусов. Участники фестиваля в честь Дня отца нередко приезжают вместе с бабушками и дедушками, поэтому программа фестиваля составлена так, чтобы было интересно и старшему поколению семьи. Будут работать мастерские по созданию предназначенных для пап подарков, городок Street food, а также пройдет акция по сбору средств для общества поддержки военных беженцев из Украины "Твои друзья".
Видео: В Риге проходит шествие в честь Дня отца
Шествие и фестиваль в честь Дня отца - это семейное событие, в котором всегда принимали участие не только папы с детьми, но и мамы, бабушки и дедушки и другие члены семьи, которые хотят поблагодарить ответственных пап. В шествии и фестивале также приглашают принять участие военные беженцев из Украины, чтобы вместе почтить оставшихся там отцов, которые борются за свободу всех нас.
Галерея: Мероприятия в честь Дня отца в Верманском саду
День отца с группой Menuets и творческими занятиями в квартале ул. Таллинас
В воскресенье, 11 сентября, на празднование Дня отца всех также приглашает квартал ул. Таллинас, где пройдет базарчик, турниры по настольным спортивным играм, веселые занятия для детей с аниматором, а также концерт группы Menuets.
С 12:00 до 17:00 проходят турниры по настольным спортивным играм, и любой сможет весело провести время вместе со своими близкими. Игры и турниры обеспечит предприятие HiPotential, а о призах позаботятся лимонады Gardu Muti. В свою очередь, с 12:00 до 18:00 проходит базарчик латвийских производителей, где у каждого будет возможность приобрести какой-нибудь актуальный на данный момент подарок для папы или дедушки.
Праздник завершится концертом группы Menuets, который с 18:00 можно будет услышать на большой уличной сцене квартала ул. Таллинас. Песни группы в Латвии актуальны как для молодых, так и для пожилых людей (например, Dziesma, ar ko tu sācies?, Alvas zaldātiņi, Viņi dejoja vienu vasaru и др.).
В День отца также разнообразные мероприятия и представление кукольного театра в Hanzas Perons
Hanzas Perons в День отца с 11:00 до 18.00 приглашает беззаботно развлечься, отдохнуть, принять участие в различных мастерских, занятиях, открыть для себя новые настольные игры, насладиться представлениями, получить новые знания, встретиться с друзьями и узнать о новинках детских игрушек и дизайнерских товаров. Также будет возможность вместе с художником Дайнисом Руденисом освоить искусство граффити, принять участие в мероприятиях Латвийского музея природы, невиданных ранее настольных играх и аттракционе соревнований. Также можно будет получить новые знания, работая в мастерских научного центра, узнать о безопасном интернете и о том, каким должен быть безопасный для детей дом.
Еще в этот день в Hanzas Perons два раза - в 12:00 и в 14:00 - пройдет представление кукольного театра Ežumilla о немного дикой лесной фее, у которой на голове развилки, а в сердце - смелость, граничащая с бесстыдством. "Сначала обитатели страшной чащи не будут знать, как справиться с непокорной лесной феей, однако в конце концов они станут хорошими друзьями", - рассказывает аннотация к шоу. Чтобы его посетить, нужно приобрести входной билет, доступный в кассах Biļešu Paradīze.
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