Фото и видео ⟩ Рига отмечает День отца: в шествии приняли участие 3000 человек

С 12:00 до 17:00 проходят турниры по настольным спортивным играм, и любой сможет весело провести время вместе со своими близкими. Игры и турниры обеспечит предприятие HiPotential, а о призах позаботятся лимонады Gardu Muti. В свою очередь, с 12:00 до 18:00 проходит базарчик латвийских производителей, где у каждого будет возможность приобрести какой-нибудь актуальный на данный момент подарок для папы или дедушки.

Праздник завершится концертом группы Menuets, который с 18:00 можно будет услышать на большой уличной сцене квартала ул. Таллинас. Песни группы в Латвии актуальны как для молодых, так и для пожилых людей (например, Dziesma, ar ko tu sācies?, Alvas zaldātiņi, Viņi dejoja vienu vasaru и др.).

В День отца также разнообразные мероприятия и представление кукольного театра в Hanzas Perons

Hanzas Perons в День отца с 11:00 до 18.00 приглашает беззаботно развлечься, отдохнуть, принять участие в различных мастерских, занятиях, открыть для себя новые настольные игры, насладиться представлениями, получить новые знания, встретиться с друзьями и узнать о новинках детских игрушек и дизайнерских товаров. Также будет возможность вместе с художником Дайнисом Руденисом освоить искусство граффити, принять участие в мероприятиях Латвийского музея природы, невиданных ранее настольных играх и аттракционе соревнований. Также можно будет получить новые знания, работая в мастерских научного центра, узнать о безопасном интернете и о том, каким должен быть безопасный для детей дом.

Еще в этот день в Hanzas Perons два раза - в 12:00 и в 14:00 - пройдет представление кукольного театра Ežumilla о немного дикой лесной фее, у которой на голове развилки, а в сердце - смелость, граничащая с бесстыдством. "Сначала обитатели страшной чащи не будут знать, как справиться с непокорной лесной феей, однако в конце концов они станут хорошими друзьями", - рассказывает аннотация к шоу. Чтобы его посетить, нужно приобрести входной билет, доступный в кассах Biļešu Paradīze.