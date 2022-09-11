Запорожская АЭС полностью остановлена

По информации компании, 11 сентября в 3:41 был часа отключен от энергосети 6-й энергоблок, идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

"Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", - указывается в заявлении.

Вечером в субботу, 10 сентября, одну из поврежденных линий электропередачи восстановили и АЭС подключили к энергосистеме Украины. "Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока № 6 и переводе его в наиболее безопасное состояние - холодное", - сообщили в "Энергоатоме".

Об остановке АЭС сообщил и представитель назначенной Россией администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Последние несколько дней единственный работавший энергоблок - шестой - работал на минимальной мощности. Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает", - сообщил он.

Крупнейшая атомная станция Украины и Европы оккупирована российскими войсками. Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции.