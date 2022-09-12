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Вайкуле на сцене, Галкин на лыжах, а Пугачева на Красной площади

rus.tvnet.lv
Вайкуле на сцене, Галкин на лыжах, а Пугачева на Красной площади
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Фото: кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто остался дома, а кто отправился в путешествие!

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