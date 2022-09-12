Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто остался дома, а кто отправился в путешествие!
Вайкуле на сцене, Галкин на лыжах, а Пугачева на Красной площади
Вайкуле на сцене, Галкин на лыжах, а Пугачева на Красной площади
Алла Пугачева с детьми на Красной площади
Агата Муцениеце была на премьере
Лайма Вайкуле и Musiqq выступили вместе
Максим Галкин катался на лыжах в Новой Зеландии
Маркус Рива делал снимки на Polaroid
Евгений Чичваркин принимал поздравления
Женя Мильковский говорил о войне в Украине
Интарс Бусулис исполнял песни Раймонда Паулса
Ольга Бузова прогуливалась по парковке
Винтажная Полина Фаворская
Ирина Горбачева побывала в Узбекистане
Кристине Орбакайте дарили цветы
Андрей Мерзликин выступал на сцене
Гармоничная Манижа
Невероятно похорошевшая Божена Рынска
Лохматая Даша Мельникова
Необычная Ксения Собчак
Анфиса Чехова путешествует по США
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